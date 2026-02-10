El Alaoui nicht mehr Trainer in Rodange

Mehdi El Alaoui ist nicht mehr Trainer in Rodange – Foto: FC Rodange 91

Wie in der FuPa-Vereinsverwaltung eingetragen wurde und wie wort.lu und das Tageblatt ebenfalls berichten und uns von Seiten des Clubs bestätigt wurde, ist Mehdi El Alaoui nicht mehr Trainer der BGL Ligue-Mannschaft des FC Rodange 91.

Laut dem erstgenannten Nachrichtenportal sei dies das Ergebnis eines Treffens vom Montagabend, nachdem der Verein am Sonntag trotz Führung gegen Hostert verloren hatte und auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Die zweitgenannte Tageszeitung berichtet von „sportlichen Differenzen“. Vom Verein heißt es FuPa gegenüber, man habe sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt.