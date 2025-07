Favorit Kohlscheider BC packt zu

Baesweiler verkörperte das Überraschungsteam, zeigte bis zum Finale kampf- und defensivstarke Vorträge mit dem nötigen Matchglück. Sowohl im Eröffnungsspiel gegen Falke Bergrath als auch im Halbfinale gegen den SC Kellersberg siegte der B-Ligist nach dem gleichen Schema: Hinten dicht, vorne ein spätes, unerwartetes Tor zum 1:0. Für Titelverteidiger Bergrath, der sich vom KBC 1:1 trennte, ging es nach der Auftaktpleite nicht über die Gruppenspiele hinaus. Keine Punkte holte der VfR Linden-Neusen.



Der SV St. Jöris gefiel hingegen in diesem frühen Abschnitt der Saisonvorbereitung und besaß eine gute Titelchance. Im Halbfinale gegen Kohlscheid besorgten Christian Bittins und Joshua Rayak zweimal die Führung. Der SV unterlag dem späteren Champion aber im Elfmeterschießen (5:6), machte es dann im Duell um Platz drei gegen Kellersberg vom Punkt besser (7:5), auch dank des 58-jährigen Keepers Uli Herzog. In der Gruppenphase rangierte St. Jöris noch hinter Kellersberg, jedoch klar vor dem VfR Übach-Palenberg und Rhenania Lohn. Die Gastgeber blieben ohne Treffer, präsentierten sich dennoch kämpferisch. Ob das so in der Liga reicht? Ungewiss.



Neben dem Platz überzeugten die Rhenanen jedenfalls wie gehabt voll. Die Küchencrew legte sogar nochmal an Auswahl zu; Unterstützung kam von den Ortsvereinen. Besonders am Donnerstag, Sonntag und am Samstag bei der feierlichen Rückkehr der Open-Air-Music-Night nach neun Jahren Pause freuten sich die engagierten Helfer über viele Gäste. Die Bühnenacts Domstürmer, Krawall und Druckluft verzückten 650 Besucher. Deren Meinung: „Wiederholung dringend erwünscht!“