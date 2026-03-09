 2026-03-09T08:10:40.822Z

Allgemeines

Faustschlag bei den C-Junioren überschattet Freundschaftsspiel

Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Enz/Murr.

Heute, 09:30 Uhr
– Foto: Timo Babic

Im Spielbetrieb kam es am Wochenende erneut zu unschönen Szenen bei den Junioren im Fußballbezirk Enz/Murr. Ein bedauerlicher Vorfall bei einem Freundschaftsspiel führte am Ende zum Abbruch. Der Fußballbezirk Enz/Murr informiert dabei über folgende Ereignisse, die erneut erschüttern:

Faustschlag überschattet C-Jugend-Freundschaftsspiel

Ein bedauerlicher Vorfall führte zum Abbruch eines C-Jugend-Freundschaftsspiels.
Nach einem Zweikampf, den der Schiedsrichter als fair bewertete, entwickelten sich zunächst verbale Auseinandersetzungen und leichte Schubsereien zwischen zwei Spielern. Der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel, um die Situation zu klären.
Leider eskalierte die Lage, als einer der Spieler seinem Gegenspieler mit der Faust ins Gesicht schlug. Trotz des schnellen Eingreifens der Trainer beider Mannschaften ließ sich der Angreifer nicht beruhigen.
Aufgrund der angespannten und aggressiven Situation entschied sich der Schiedsrichter, das Spiel abzubrechen, verzichtete jedoch darauf, die rote Karte zu zeigen.
Unabhängig davon wurde beim Verband eine Vorsperre für den betreffenden Spieler beantragt. Bis auf Weiteres ist er dann für Freundschafts- und Punktspiele gesperrt.
Bereits Ende Februar war die Mannschaft durch einen Faustschlag aufgefallen, hier sollte sich auch der Verein Gedanken machen und geeignete Maßnahmen ergreifen.

