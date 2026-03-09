Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Faustschlag bei den C-Junioren überschattet Freundschaftsspiel
Im Spielbetrieb kam es am Wochenende erneut zu unschönen Szenen bei den Junioren im Fußballbezirk Enz/Murr. Ein bedauerlicher Vorfall bei einem Freundschaftsspiel führte am Ende zum Abbruch. Der Fußballbezirk Enz/Murr informiert dabei über folgende Ereignisse, die erneut erschüttern:
Ein bedauerlicher Vorfall führte zum Abbruch eines C-Jugend-Freundschaftsspiels.
Nach einem Zweikampf, den der Schiedsrichter als fair bewertete, entwickelten sich zunächst verbale Auseinandersetzungen und leichte Schubsereien zwischen zwei Spielern. Der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel, um die Situation zu klären.
Leider eskalierte die Lage, als einer der Spieler seinem Gegenspieler mit der Faust ins Gesicht schlug. Trotz des schnellen Eingreifens der Trainer beider Mannschaften ließ sich der Angreifer nicht beruhigen.
Aufgrund der angespannten und aggressiven Situation entschied sich der Schiedsrichter, das Spiel abzubrechen, verzichtete jedoch darauf, die rote Karte zu zeigen.
Unabhängig davon wurde beim Verband eine Vorsperre für den betreffenden Spieler beantragt. Bis auf Weiteres ist er dann für Freundschafts- und Punktspiele gesperrt.
Bereits Ende Februar war die Mannschaft durch einen Faustschlag aufgefallen, hier sollte sich auch der Verein Gedanken machen und geeignete Maßnahmen ergreifen.