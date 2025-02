Fan-Boykott: Kickers müssen bei Bayern II auf ihre Ultras verzichten

Die Würzburger mussten am vergangenen Wochenende, ohne selbst bereits in den Ligaspielbetrieb einzugreifen, einen Rückschlag hinnehmen. Denn mit dem Statement-Sieg des Erzrivalen aus Schweinfurt in München erhielten die leisen Hoffnungen, vielleicht noch ins Titelrennen eingreifen zu können, einen herben Dämpfer. An eben jenem Ort müssen auch die Kickers nach der langen Pause am kommenden Wochenende Farbe bekennen. Dabei müssen die Unterfranken, wie schon in der vergangenen Saison auch, ohne die Unterstützung ihrer Ultra-Gruppierung "Maschikuli Ultras" auskommen. Die Ultras rufen zum Boykott der Partie im Grünwalder Stadion auf und begründen ihre Entscheidung ausführlich auf ihrer Homepage wie folgt:



"Auch in diesem Jahr wird es beim Auswärtsspiel gegen die Bayern Amateure keine Tageskasse geben. Die sportlichen Voraussetzungen sind zwar völlig andere als im letzten Jahr, das ändert aber nichts daran, dass der Verzicht auf eine Tageskasse eine rote Linie bleibt.

Wir sind nicht bereit, diese Linie zu überschreiten und unseren Support wie gewohnt zu gestalten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, wie schon in der vergangenen Saison, dem Auswärtsspiel unserer 1. Herrenmannschaft fernzubleiben.