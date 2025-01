"Familienbetrieb MSV Börde": Fünftes Brüderpaar für Landesligist

Mit Robert und Maik Leonhardt, Tristan und Maximilian Wolff, Louis und Matti Rebone sowie Kevin Wunderling und Patrick Kuhnert zählte der MSV Börde in der Hinserie der Landesliga Nord bereits vier Brüderpaare in seinen Reihen. Im Winter nun ist der "Familienbetrieb MSV Börde" noch um ein Geschwisterpaar reicher geworden.

Nach Maximilian Lange, der schon seit 2017 an der Harsdorfer Straße aufläuft, ist nun auch Theo Lange nach Stadtfeld gewechselt. Wie zuvor auch schon seit älterer Bruder kickte der Mittelfeldspieler zuletzt für seinen Heimatverein Lokomotive Jerichow - erzielte in der ersten Saisonhälfte in zehn Kreisoberliga-Einsätzen acht Treffer. Nun läuft Theo Lange an der Seite seines Bruders in der Landesliga auf. Zum Spielerprofil:

