Uwe Wolf (li.) bei seiner Vorstellung in Hallein. – Foto: UFC Hallein

»Familiärer Klub mit viel Herzblut«: Uwe Wolf zieht`s nach Österreich Der ehemalige Bundesligaprofi wird Jugendsportkoordinator beim UFC Hallein, wo er auch die U16 und U17 trainieren wird

Seit seinem Kurzzeit-Engagement beim damaligen Bayernligisten TSV Grünwald war Uwe Wolf auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Jetzt hat der ehemalige Bundesligaprofi, der in der Regionalliga den SV Wacker Burghausen und den TSV Buchbach coachte, eine neue Aufgabe gefunden - und zwar in Österreich: Der 57-Jährige übernimmt den Posten des Jugendsportkoordinators beim UFC Hallein, einem Viertligisten (Salzburger Liga) rund 20 Kilometer südlich von Salzburg. Zudem wird Wolf die U16 und die U17 des Klubs trainieren.

"Die Salinenstadt setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft: Uwe Wolf – ehemaliger Profi, erfahrener Trainer und Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz – kommt nach Hallein. Er bringt nicht nur Expertise, sondern auch Leidenschaft und Führungsstärke mit, Zusammenarbeit mit Hansi Flick , Ralf Rangnick, Hermann Gerland & Werner Lorant ebneten seinen Weg und Stil", verbreitet der der UFC Hallein in einer Pressemitteilung über seine Social Media-Kanäle. Wie kam es zu dem Engagement von "El Lobo" in der Alpenrepublik? Die Geschichte beginnt schon ein wenig weiter in der Vergangenheit. "Meine Bekannten Werner Lorant und Dieter Eckstein waren 2017 als Trainer beim UFC Hallein tätig. Dabei hat sich schon damals der Klubchef bei ihnen erkundigt, wer denn in Sachen Jugendarbeit ein geeigneter Mann wäre und in Frage kommen würde. Da fiel mein Name", erzählt Uwe Wolf.