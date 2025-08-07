»Familiärer Klub mit viel Herzblut«: Uwe Wolf zieht`s nach Österreich

Seit seinem Kurzzeit-Engagement beim damaligen Bayernligisten TSV Grünwald war Uwe Wolf auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Jetzt hat der ehemalige Bundesligaprofi, der in der Regionalliga den SV Wacker Burghausen und den TSV Buchbach coachte, eine neue Aufgabe gefunden - und zwar in Österreich: Der 57-Jährige übernimmt den Posten des Jugendsportkoordinators beim UFC Hallein, einem Viertligisten (Salzburger Liga) rund 20 Kilometer südlich von Salzburg. Zudem wird Wolf die U16 und die U17 des Klubs trainieren.
"Die Salinenstadt setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft: Uwe Wolf – ehemaliger Profi, erfahrener Trainer und Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz – kommt nach Hallein. Er bringt nicht nur Expertise, sondern auch Leidenschaft und Führungsstärke mit, Zusammenarbeit mit Hansi Flick , Ralf Rangnick, Hermann Gerland & Werner Lorant ebneten seinen Weg und Stil", verbreitet der der UFC Hallein in einer Pressemitteilung über seine Social Media-Kanäle.
Wie kam es zu dem Engagement von "El Lobo" in der Alpenrepublik? Die Geschichte beginnt schon ein wenig weiter in der Vergangenheit. "Meine Bekannten Werner Lorant und Dieter Eckstein waren 2017 als Trainer beim UFC Hallein tätig. Dabei hat sich schon damals der Klubchef bei ihnen erkundigt, wer denn in Sachen Jugendarbeit ein geeigneter Mann wäre und in Frage kommen würde. Da fiel mein Name", erzählt Uwe Wolf.
Bis es dann aber schlussendlich zum direkten Kontakt kam, lief noch einiges an Wasser die Salzach hinunter. "Vor etwa vier oder fünf Wochen hat mich der Verein kontaktiert. Ich habe mir daraufhin in die Gegebenheiten vor Ort genau angesehen. Das ist ein familiärer Klub mit viel Herzblut, zudem mit einer Vision. Wer mich kennt, weiß, dass man mich für sowas schnell gewinnen kann. Ich bin ebenfalls immer mit viel Leidenschaft bei der Sache", so Wolf, der von Rahmenbedingungen in Hallein begeistert ist: "Da könnte sich so mancher Regionalligist in Deutschland was abschauen. Die Infrastruktur ist top. Der Verein will in die dritte österreichische Liga aufsteigen."
Offizieller Vertragsbeginn für Wolf ist am 15. August. Ein Umzug nach Österreich kommt für den Ex-Löwen aber nicht in Frage. "Nein, nein. Ich lebe weiter in Burghausen. Von dort aus ist es nicht weit. Ich brauche mit dem Auto ungefähr eine Stunde nach Hallein", informiert Wolf abschließend.