Fall Amiri wird neu verhandelt - zwei Jahre Sperre drohen

Der Fall Nauwid Amiri wird neu aufgerollt. Zwar hatten der Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim und auch Trainer Amiri die Sperre bis zum 16. Dezember akzeptiert. Das gilt jedoch nicht für den Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) selbst. Der Verbandsrechtsbeauftragte ist in Berufung gegangen. Der Grund ist offenbar das als zu gering eingeschätzte Strafmaß.

„Das Verfahren ist komplett genullt“, heißt es seitens des Verbandsgerichts. Die Statuten sehen für Trainer eine Sperre von bis zu zwei Jahren vor. Wie es zur Aufhebung des Urteils kam, wie die TuS Mechtersheim und der Verband reagieren und wie es nun weiter geht, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.