Lange Sperre für Mechtersheim-Trainer Nauwid Amiri

An diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, spielt die TuS Mechtersheim, Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga, beim VfB Bodenheim . Nicht auf der Bank der Vorderpfälzer wird ihr Cheftrainer Nauwid Amiri sitzen.

Der ältere Bruder von Mainz-05-Profi und Nationalspieler Nadiem Amiri wurde vom Verband für mehrere Wochen gesperrt. Der Grund: Er soll einen gegnerischen Spieler geschlagen haben. Nauwid Amiri bestreitet dies und stellt die Szene anders dar. Ein Video soll aufklären. In diesem Video spielt auch Nadiem Amiri eine Rolle. Wie lange Nauwid Amiri gesperrt wurde und was die Beteiligten zu dem Fall sagen, lest ihr im Plus-Artikel bei der Allgemeine Zeitung Mainz.