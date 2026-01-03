Fahrplan für die Rückrunde: So testen die Mittelrheinligisten

Die Winterpause ist kurz und in wenigen Tagen starten die ersten Mittelrheinliga-Teams bereits wieder in die Vorbereitung. Wann und wo getestet wird, zeigen wir euch in dieser Übersicht!
Sonntag, 18.01.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – VfB 03 Hilden
Sonntag, 25.01.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – 1. FC Spich
Samstag, 31.01.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – FC Rot-Weiß Koblenz
Sonntag, 08.02.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – SSV Homburg-Nümbrecht
Sonntag, 15.02.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – SC Rheinbach 1913
Samstag, 17.01.2026 um 14:00 Uhr: VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – 1. FC Düren
Dienstag, 20.01.2026 um 19:00 Uhr: 1. FC Düren – KSC Eupen II
Sonntag, 25.01.2026 um 14:30 Uhr: 1. FC Düren – Rasensport Brand
Mittwoch, 28.01.2026 um 19:30 Uhr: 1. FC Düren – SV Breinig Breinigerberg
Samstag, 31.01.2026 um 16:00 Uhr: 1. FC Düren – Kreuzauer Sport-Club
Sonntag, 08.02.2026 um 15:30 Uhr: S.C. Fortuna Köln U23 – 1. FC Düren
Samstag, 14.02.2026 um 14:00 Uhr: Hilal-Maroc Bergheim – 1. FC Düren
Sonntag, 18.01.2026 um 15:30 Uhr: SC Fortuna Köln U23 – FC Rheinsüd Köln
Samstag, 14.02.2026 um 13:30 Uhr: FV Engers 07 – SC Fortuna Köln U23
Vorbereitungsstart:
10. Januar 2026
Testspiele:
Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: SF Baumberg – SV Bergisch Gladbach 09
Sonntag, 25.01.2026 um 13:00 Uhr: Fliesteden – SV Bergisch Gladbach 09
Samstag, 31.01.2026 um 13:00 Uhr: SV Bergisch Gladbach 09 – BC Ahrweiler
Sonntag, 08.02.2026 um 14:00 Uhr: SV Bergisch Gladbach 09 – SV Schönenbach
Samstag, 14.02.2026 um 13:00 Uhr: SpVg Porz – SV Bergisch Gladbach 09
Mittwoch, 14.01.2026 um 19:30 Uhr: FC Wegberg-Beeck – VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler
Samstag, 17.01.2026 um 14:00 Uhr: FC Wegberg-Beeck – 1. FC Monheim
Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: Bonner SC – FC Wegberg-Beeck
Sonntag, 08.02.2026 um 14:00 Uhr: FC Germania Teveren – FC Wegberg-Beeck
Samstag, 14.02.2026 um 14:00 Uhr: FC Wegberg-Beeck – SV Breinig Breinigerberg
Sonntag, 18.01.2026 um 13:30 Uhr: Holzheimer SG – FC Teutonia Weiden
Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – FC Teutonia Weiden
Donnerstag, 29.01.2026 um 20:00 Uhr: FC Teutonia Weiden - SV Helpenstein
Samstag, 14.02.2026 um 18:30 Uhr: FC Teutonia Weiden – SV Eilendorf
Vorbereitungsstart:
15. Januar 2026
Testspiele:
Sonntag, 18.01. um 15:00 Uhr: 1. FC Spich – FC Hennef
Samstag, 24.01. um 14:00 Uhr: FC Hennef – FV Bad Honnef
Samstag, 31.01. um 14:00 Uhr: FC Hennef – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Samstag, 07.02. um 15:30 Uhr: FC Hennef – FV Bonn-Endenich
Samstag, 14.02. um 14:00 Uhr: FC Hennef – FC Rot-Weiss Koblenz
Vorbereitungsstart:
12. Januar 2026
Testspiele:
Sonntag, 18.01.2026 um 15:15 Uhr: DJK Südwest Köln – SSV Merten
Samstag, 24.01.2026 um 14:00 Uhr: SSV Merten – VfB 03 Hilden
Dienstag, 27.01.2026 um 20:00 Uhr: SpVg Porz – SSV Merten
Sonntag, 01.02.2026 um 13:00 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel II – SSV Merten
Sonntag, 08.02.2026 um 15:00 Uhr: SSV Merten – TuS Mondorf
Sonntag, 15.02.2026 um 14:00 Uhr: SSV Merten – TuS Koblenz
Sonntag, 11.01.2026 um 15:30 Uhr: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – Siegburger SV
Sonntag, 18.01.2026 um 14:30 Uhr: Siegburger SV – SG Finnentrop/Bamenohl
Sonntag, 25.01.2026 um 14:30 Uhr: Siegburger SV – Ahrweiler BC
Sonntag, 01.02.2026 um 15:00 Uhr: TuS Mondorf – Siegburger SV
Samstag, 07.02.2026 um 14:00 Uhr: Siegburger SV – FC Rot-Weiß Koblenz
Sonntag, 15.02.2026 um 14:30 Uhr: Siegburger SV – GW Brauweiler
Vorbereitungsstart:
13. Januar 2026
Testspiele:
Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: SpVg Frechen 20 – Büderich
Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – SpVg Frechen 20
Sonntag, 01.02.2026 um 14:00 Uhr: SpVg Frechen 20 – SC Blau-Weiß Königsdorf
Freitag, 13.02.2026 um 19:00 Uhr: FC Hürth – SpVg Frechen 20
Vorbereitungsstart:
15. Januar 2026
Testspiele:
Samstag, 17.01. um 13:00 Uhr: FC Hertha Rheidt – SpVg Porz
Sonntag, 25.01. um 15:15 Uhr: TV Hoffnungsthal – SpVg Porz
Dienstag, 27.01. um 20:00 Uhr: SpVg Porz – SSV Merten
Samstag, 31.01. um 13:00 Uhr: SpVg Porz – TuS Buisdorf
Mittwoch, 04.02. um 20:00 Uhr: Spielvereinigung Köln-Flittard – SpVg Porz
Samstag, 07.02. um 13:00 Uhr: SSV Jan Wellem – SpVg Porz
Dienstag, 10.02. um 20:00 Uhr: SpVg Porz – FC Bensberg
Samstag, 14.02. um 13:00 Uhr: SpVg Porz – SV Bergisch Gladbach 09
Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: FC Büderich – Sportfreunde Düren
Sonntag, 01.02.2026 um 15:15 Uhr: Sportfreunde Düren – SC Alemannia Lendersdorf
Sonntag, 15.02.2026 um 14:00 Uhr: SC Fliesteden – Sportfreunde Düren