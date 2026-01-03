Fahrplan für die Rückrunde: So testen die Mittelrheinligisten

 2025-12-17T10:26:01.779Z

Die Winterpause ist kurz und in wenigen Tagen starten die ersten Mittelrheinliga-Teams bereits wieder in die Vorbereitung. Wann und wo getestet wird, zeigen wir euch in dieser Übersicht!

SV Eintracht Hohkeppel

Sonntag, 18.01.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – VfB 03 Hilden
Sonntag, 25.01.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – 1. FC Spich
Samstag, 31.01.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – FC Rot-Weiß Koblenz
Sonntag, 08.02.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – SSV Homburg-Nümbrecht
Sonntag, 15.02.2026 um 15:30 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel – SC Rheinbach 1913

1. FC Düren

Samstag, 17.01.2026 um 14:00 Uhr: VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – 1. FC Düren
Dienstag, 20.01.2026 um 19:00 Uhr: 1. FC Düren – KSC Eupen II
Sonntag, 25.01.2026 um 14:30 Uhr: 1. FC Düren – Rasensport Brand
Mittwoch, 28.01.2026 um 19:30 Uhr: 1. FC Düren – SV Breinig Breinigerberg
Samstag, 31.01.2026 um 16:00 Uhr: 1. FC Düren – Kreuzauer Sport-Club
Sonntag, 08.02.2026 um 15:30 Uhr: S.C. Fortuna Köln U23 – 1. FC Düren
Samstag, 14.02.2026 um 14:00 Uhr: Hilal-Maroc Bergheim – 1. FC Düren

SC Fortuna Köln II

Sonntag, 18.01.2026 um 15:30 Uhr: SC Fortuna Köln U23 – FC Rheinsüd Köln
Sonntag, 08.02.2026 um 15:30 Uhr: SC Fortuna Köln U23 – 1. FC Düren
Samstag, 14.02.2026 um 13:30 Uhr: FV Engers 07 – SC Fortuna Köln U23

SV Bergisch Gladbach 09

Vorbereitungsstart:
10. Januar 2026

Testspiele:
Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: SF Baumberg – SV Bergisch Gladbach 09
Sonntag, 25.01.2026 um 13:00 Uhr: Fliesteden – SV Bergisch Gladbach 09
Samstag, 31.01.2026 um 13:00 Uhr: SV Bergisch Gladbach 09 – BC Ahrweiler
Sonntag, 08.02.2026 um 14:00 Uhr: SV Bergisch Gladbach 09 – SV Schönenbach
Samstag, 14.02.2026 um 13:00 Uhr: SpVg Porz – SV Bergisch Gladbach 09

FC Wegberg-Beeck

Mittwoch, 14.01.2026 um 19:30 Uhr: FC Wegberg-Beeck – VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler
Samstag, 17.01.2026 um 14:00 Uhr: FC Wegberg-Beeck – 1. FC Monheim
Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: Bonner SC – FC Wegberg-Beeck
Sonntag, 08.02.2026 um 14:00 Uhr: FC Germania Teveren – FC Wegberg-Beeck
Samstag, 14.02.2026 um 14:00 Uhr: FC Wegberg-Beeck – SV Breinig Breinigerberg

FC Teutonia Weiden

Sonntag, 18.01.2026 um 13:30 Uhr: Holzheimer SG – FC Teutonia Weiden
Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – FC Teutonia Weiden
Donnerstag, 29.01.2026 um 20:00 Uhr: FC Teutonia Weiden - SV Helpenstein
Samstag, 14.02.2026 um 18:30 Uhr: FC Teutonia Weiden – SV Eilendorf

FC Hennef 05

Vorbereitungsstart:
15. Januar 2026

Testspiele:
Sonntag, 18.01. um 15:00 Uhr: 1. FC Spich – FC Hennef
Samstag, 24.01. um 14:00 Uhr: FC Hennef – FV Bad Honnef
Samstag, 31.01. um 14:00 Uhr: FC Hennef – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Samstag, 07.02. um 15:30 Uhr: FC Hennef – FV Bonn-Endenich
Samstag, 14.02. um 14:00 Uhr: FC Hennef – FC Rot-Weiss Koblenz

SSV Merten

Vorbereitungsstart:
12. Januar 2026

Testspiele:
Sonntag, 18.01.2026 um 15:15 Uhr: DJK Südwest Köln – SSV Merten
Samstag, 24.01.2026 um 14:00 Uhr: SSV Merten – VfB 03 Hilden
Dienstag, 27.01.2026 um 20:00 Uhr: SpVg Porz – SSV Merten
Sonntag, 01.02.2026 um 13:00 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel II – SSV Merten
Sonntag, 08.02.2026 um 15:00 Uhr: SSV Merten – TuS Mondorf
Sonntag, 15.02.2026 um 14:00 Uhr: SSV Merten – TuS Koblenz

Siegburger SV

Sonntag, 11.01.2026 um 15:30 Uhr: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – Siegburger SV
Sonntag, 18.01.2026 um 14:30 Uhr: Siegburger SV – SG Finnentrop/Bamenohl
Sonntag, 25.01.2026 um 14:30 Uhr: Siegburger SV – Ahrweiler BC
Sonntag, 01.02.2026 um 15:00 Uhr: TuS Mondorf – Siegburger SV
Samstag, 07.02.2026 um 14:00 Uhr: Siegburger SV – FC Rot-Weiß Koblenz
Sonntag, 15.02.2026 um 14:30 Uhr: Siegburger SV – GW Brauweiler

FC Pesch

Donnerstag, 22.01.2026 um 19:30 Uhr: Borussia Kalk – FC Pesch
Sonntag, 25.01.2026 um 15:30 Uhr: SpVg Köln-Flittard – FC Pesch
Mittwoch, 28.01.2026 um 19:30 Uhr: Hilal-Maroc Bergheim – FC Pesch
Dienstag, 10.02.2026 um 20:00 Uhr: BCV Glesch-Paffendorf – FC Pesch
Sonntag, 15.02.2026 um 13:00 Uhr: SV Eintracht Hohkeppel II – FC Pesch

SpVg Frechen 20

Vorbereitungsstart:
13. Januar 2026

Testspiele:
Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: SpVg Frechen 20 – Büderich
Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – SpVg Frechen 20
Sonntag, 01.02.2026 um 14:00 Uhr: SpVg Frechen 20 – SC Blau-Weiß Königsdorf
Freitag, 13.02.2026 um 19:00 Uhr: FC Hürth – SpVg Frechen 20

TuS Blau-Weiß Königsdorf

Vorbereitungsstart:
11. Januar 2026

Testspiele:
Sonntag, 11.01. um 15:15 Uhr: CfB Ford Niehl – TuS BW Königsdorf
Samstag, 17.01. um 15:00 Uhr: TuS BW Königsdorf – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Samstag, 24.01. um 14:30 Uhr: TuS BW Königsdorf – SC Kapellen-Erft
Samstag, 31.01. um 14:30 Uhr: TuS BWKönigsdorf – SSV Homburg-Nümbrecht
Sonntag, 08.02. um 13:00 Uhr: TuS BW Königsdorf – SV Eilendorf
Samstag, 14.02. um 15:00 Uhr: TuS BW Königsdorf – Elsdorf

SpVg Porz

Vorbereitungsstart:
15. Januar 2026

Testspiele:
Samstag, 17.01. um 13:00 Uhr: FC Hertha Rheidt – SpVg Porz
Sonntag, 25.01. um 15:15 Uhr: TV Hoffnungsthal – SpVg Porz
Dienstag, 27.01. um 20:00 Uhr: SpVg Porz – SSV Merten
Samstag, 31.01. um 13:00 Uhr: SpVg Porz – TuS Buisdorf
Mittwoch, 04.02. um 20:00 Uhr: Spielvereinigung Köln-Flittard – SpVg Porz
Samstag, 07.02. um 13:00 Uhr: SSV Jan Wellem – SpVg Porz
Dienstag, 10.02. um 20:00 Uhr: SpVg Porz – FC Bensberg
Samstag, 14.02. um 13:00 Uhr: SpVg Porz – SV Bergisch Gladbach 09

VfL Vichttal

Sonntag, 18.01.2026 um 14:00 Uhr: FC Germania Teveren – VfL Vichttal
Sonntag, 01.02.2026 um 15:00 Uhr: VfL Vichttal – Germania Lich-Steinstraß
Donnerstag, 05.02.2026 um 20:00 Uhr: VfL Vichttal – Eintracht Verlautenheide
Sonntag, 08.02.2026 um 14:00 Uhr: SC Fliesteden – VfL Vichttal

SSV Bornheim

Sonntag, 11.01.2026 um 15:30 Uhr: SSV Bornheim – Heiligenhauser SV
Sonntag, 18.01.2026 um 15:15 Uhr: FV Wiehl – SSV Bornheim
Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: 1. FC Monheim – SSV Bornheim
Sonntag, 01.02.2026 um 15:00 Uhr: SC Fortuna Bonn – SSV Bornheim
Sonntag, 08.02.2026 um 15:30 Uhr: SSV Bornheim – TuS Chlodwig Zülpich
Samstag, 14.02.2026 um 14:30 Uhr: SSV Bornheim – Ahrweiler BC

Sportfreunde Düren

Sonntag, 25.01.2026 um 15:00 Uhr: FC Büderich – Sportfreunde Düren
Sonntag, 01.02.2026 um 15:15 Uhr: Sportfreunde Düren – SC Alemannia Lendersdorf
Sonntag, 15.02.2026 um 14:00 Uhr: SC Fliesteden – Sportfreunde Düren

