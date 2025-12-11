Fabio Moreno Fell vor Debüt im Europokal

Fabio Moreno Fell mischte am Mittwochvormittag nicht nur fleißig im Abschlusstraining für das Conference-League-Gastspiel beim polnischen Meister Lech Posen mit. Der 25 Jahre alte Angreifer ist für den Europapokal-Wettbewerb nachgemeldet worden und wird bei der Uefa auch auf der offiziellen Kaderliste von Mainz 05 mit der Rückennummer 36 geführt - und wird damit auch am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL+) im Aufgebot der 05er stehen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Für Fabio Moreno Fell geht damit sein persönliches Märchen weiter. Nach seinem ersten Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) folgt nun mindestens die erste Kadernominierung für ein Europapokalspiel. Verrückt: Noch vor Monaten stürmte Moreno Fell sechstklassig für den TSV Gau-Odernheim. Gewinnt der Stürmer mit Mainz in Posen, wäre es ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale.