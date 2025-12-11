 2025-12-03T05:51:34.672Z

Fabio Moreno Fell könnte am Donnerstagabend sein Debüt im Europapokal feiern.
Fabio Moreno Fell könnte am Donnerstagabend sein Debüt im Europapokal feiern. – Foto: Imago/Fotostand

Fabio Moreno Fell vor Debüt im Europokal

Nach seinem Startelfeinsatz für Mainz 05 in der Bundesliga ist der Stürmer auch im Kader für das Conference League-Spiel bei Lech Posen +++ Vor einem halben Jahr noch in der Verbandsliga unterwegs

Fabio Moreno Fell mischte am Mittwochvormittag nicht nur fleißig im Abschlusstraining für das Conference-League-Gastspiel beim polnischen Meister Lech Posen mit. Der 25 Jahre alte Angreifer ist für den Europapokal-Wettbewerb nachgemeldet worden und wird bei der Uefa auch auf der offiziellen Kaderliste von Mainz 05 mit der Rückennummer 36 geführt - und wird damit auch am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL+) im Aufgebot der 05er stehen.

Fr., 05.12.2025, 20:30 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
0
1
Abpfiff

Für Fabio Moreno Fell geht damit sein persönliches Märchen weiter. Nach seinem ersten Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) folgt nun mindestens die erste Kadernominierung für ein Europapokalspiel. Verrückt: Noch vor Monaten stürmte Moreno Fell sechstklassig für den TSV Gau-Odernheim. Gewinnt der Stürmer mit Mainz in Posen, wäre es ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale.

Auch lesen: Gau-Odernheimer feiern Debüt von Moreno Fell bei Mainz 05.

Heute, 21:00 Uhr
Lech Posen
Lech PosenLech Posen
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
21:00live

Florian SchlechtAutor