Fabio Moreno Fell vor Debüt im Europokal

Fabio Moreno Fell mischte am Mittwochvormittag nicht nur fleißig im Abschlusstraining für das Conference-League-Gastspiel beim polnischen Meister Lech Posen mit. Der 25 Jahre alte Angreifer ist für den Europapokal-Wettbewerb nachgemeldet worden und wird bei der Uefa auch auf der offiziellen Kaderliste von Mainz 05 mit der Rückennummer 36 geführt - und wird damit auch am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL+) im Aufgebot der 05er stehen.