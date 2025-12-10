Gau-Odernheimer feiern Debüt von Moreno Fell bei Mainz 05

Mainz. In Minute 27 stehen sie alle, die etwa 20-köpfige Gruppe und alle anderen, die sich im ganzen Stadion verteilt haben. Als durchsickerte, dass Fabio Moreno Fell im Kader von Bundesligist FSV Mainz 05 gegen Mönchengladbach steht, ging die Jagd nach den Tickets los. Als sich herumsprach, dass der Mann, der den TSV Gau-Odernheim mit sagenhaften 50 Verbandsliga-Toren in die Oberliga geschossen hatte, auch in der Startelf steht, wuchs die Reisegruppe noch einmal beträchtlich an.

Wie Moreno Fells Freunde den Abend erlebten, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.