F91 trennt sich von Trainer Martino

F91 Dudelange – Fin de collaboration avec Marco Martino

Le F91 Dudelange annonce que sur base d’une analyse approfondie de la première partie de la saison, le Conseil d'Administration a pris la décision de mettre fin au contrat avec l’entraîneur principal, Marco Martino.

Cette décision mûrement réfléchie a été prise à la suite de la constatation que des divergences de direction et de visions ont émergé concernant l’approche de l’équipe et les objectifs à moyen et long terme. Dans ce contexte et pour atteindre les objectifs du F91 Dudelange, il est apparu nécessaire de prendre un nouveau chemin pour poursuivre le développement du club et de son équipe.

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers Marco Martino pour son travail et son engagement durant son passage à la tête de l’équipe. Ses contributions ont été indéniables et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière.

Le Conseil d’Administration est en train d’effectuer les démarches et discussions nécessaires

pour la mise en place du nouveau staff technique en temps utile pour assurer une bonne

préparation de la deuxième moitié du championnat 2024/2025. Le nouveau entraîneur et son

équipe seront annoncés avant la date de reprise des entraînements prévue le 6 janvier 2025.