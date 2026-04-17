„Extrem reizvoll und spannend“ – Dittmann wird Co-Trainer bei Wacker Fußball Bayernliga von Rudi Stallein · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

„Ich habe das Gefühl, das ist exakt das, was ich jetzt brauche“: Seit Freitag ist es offiziell, dass TuS-Coach Daniel Dittmann in der kommenden Saison als Co-Trainer bei Regionalligist Wacker Burghausen arbeiten wird. – Foto: Rudi Stallein

Der 26-jährige Erfolgs-Coach verlässt Geretsried im Sommer für die Regionalliga. In Burghausen wird er Assistent von Ex-Profi Matthias Ostrzolek.

Seit klar ist, dass Daniel Dittmann seinen Posten beim TuS Geretsried nach dem letzten Pflichtspiel der laufenden Saison räumt, beschäftigt die Fußballfans die Frage, wie es sportlich mit dem jungen Coach weitergeht. Nun hat das Rätseln ein Ende: Der 26-Jährige macht einen „Step“ in eine Liga höher zu Regionalligist Wacker Burghausen. Bei dem Traditionsverein wird er ab Sommer als Co-Trainer des ebenfalls neu verpflichteten Ex-Profis Matthias Ostrzolek (35) tätig sein. Für den Erfolgscoach des TuS ist das neue Arrangement eine Wunschkonstellation. „Ich habe das Gefühl, das ist exakt das, was ich jetzt brauche“, freut sich Dittmann auf die neue Herausforderung. Natürlich habe er als „sportlicher Single“ zwischenzeitig auch das eine oder andere weitere „Date“ gehabt. „Aber Wacker war das Wichtigste für mich, das passt vom Match her“, begründet der 26-Jährige seine Partnerwahl. „Das ist extrem reizvoll und spannend, besser geht es im Augenblick nicht.“ Für ihn sei ein wesentliches Entscheidungskriterium gewesen, zu welchem Verein und in welches Umfeld er komme. „Ich kann mich 100-prozentig mit Wacker, mit seiner Geschichte und seinen traditionellen Werten identifizieren“, zählt Dittmann einige Pluspunkt auf. Hinzu komme ein Cheftrainer, mit dem er sich sehr gut verstehe und zu dem er „bereits seit einiger Zeit einen sehr guten Draht“ habe.