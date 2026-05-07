„Extrem dicker Brocken“: Hennef empfängt „Team der Rückrunde“ Beeck Mittelrheinliga: Der FC Hennef bekommt es am Sonntag mit einem „extrem dicken Brocken“ zutun. Auf heimischer Anlage empfängt das Kellerkind den formstarken FC Wegberg-Beeck, der allen voran in der Vorwoche ein echtes Statement setzte. von Tom Kunze · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

Mit Wegberg-Beeck reist das zurzeit zweitbeste Rückrunden-Team der Liga nach Hennef. – Foto: Michael Schnieders

Der FC Hennef 05 ist am Wochenende auf Kurs Wiedergutmachung. Schließlich empfängt der Tabellenzwölfte den FC Wegberg-Beeck auf heimischer Anlage, gegen den es im Hinspiel noch eine herbe 0:5-Klatsche gegeben hatte. Im Rückspiel will die Elf von Chefcoach Nils Teixeira neben der Revanche auch den Klassenerhalt sichern. Dass dies jedoch alles andere als leicht wird, dessen ist sich insbesondere Sportleiter Frank Fußhöller bewusst, der im Vorfeld der Partie von einer klaren Rollenverteilung spricht. Beeck-Coach Mark Zeh nimmt die Favoritenrolle seiner Elf derweil an und will die gute Form der vergangenen Wochen - inklusive des starken 3:1-Erfolgs gegen Aufstiegsanwärter VfL Vichttal zuletzt - bestätigen.

Zeh: „Wollen Platz sechs festigen“ Mit 43 Punkten auf der Habenseite rangiert der FC Wegberg-Beeck zurzeit auf einem starken sechsten Tabellenrang. Fast exakt die Hälfte der bislang eroberten Zähler (22) konnte die Elf von Übungsleiter Mark Zeh in der Rückserie erobern, und das bei noch fünf zu verbleibenden Saisonspielen. Im zweiten Saisonabschnitt stellt Beeck folglich die zweitbeste Bilanz aller 16 Mannschaften, einzig der Siegburger SV 04 kommt mit einem Zähler mehr noch besser weg. Einen großen Beitrag zu dieser starken Bilanz trägt die Hintermannschaft des Tabellensechsten: Lediglich neun Mal musste Schlussmann Yannick Hasenbein in der zweiten Saisonhälfte hinter sich greifen. Beim 3:1-Erfolg gegen Aufstiegsaspirant Vichttal in der Vorwoche unterstrich der FC einmal mehr seine starke Form, und will diese nun auch in Hennef bestätigen:

“Hennef kann befreit aufspielen und verfügt über eine junge Mannschaft, die zuletzt gute Ergebnisse erzielt hat - wir nehmen sie daher auf alle Fälle ernst. Klar ist aber auch, dass wir nach dem starken Spiel gegen Vichttal die nächsten drei Punkte einfahren wollen. Wir haben keineswegs vor, die Saison einfach nur ausklingen zu lassen und befinden uns aktuell auf einem sehr guten Weg“, lautet der zuversichtliche Ausblick von Chefcoach Zeh vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag. Mit dem gelbgesperrten Paul Daniels und dem verletzt ausfallenden Kai Bösing muss der 42-jährige Übungsleiter zwar auf zwei wichtige Stützen verzichten, es gibt aber auch positives zu vermelden: „Erfreulicherweise sind Luca Bini und Gabriel Paczulla wieder voll einsatzfähig“, vermeldet Zeh und gibt zugleich die Marschroute klar vor: „Wir blicken natürlich auch immer auf die Tabelle: Wir wollen Platz sechs festigen und bis zum Saisonende die größtmögliche Punktzahl herausholen.“ Fußhöller: „Haben aus der Hinrunde etwas gutzumachen“ Während es für die Konkurrenz aus Wegberg demnach darum geht, den Anschluss an die Spitzenplätze möglichst gering zu halten, kämpft der FC Hennef 05 noch um den Ligaverbleib. Ob der großen Polsters von zwölf Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge scheint dieser zwar bereits gesichert, rein rechnerisch ist der Klassenerhalt jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. Mit einem Heimdreier über Wegberg-Beeck können jegliche Restzweifel nun jedoch endgültig ad Acta gelegt werden, weshalb Sportleiter Frank Fußhöller von einer klaren Zielausrichtung spricht: