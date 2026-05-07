„Extrem dicker Brocken“: Hennef empfängt „Team der Rückrunde“ Beeck

Der FC Hennef 05 ist am Wochenende auf Kurs Wiedergutmachung. Schließlich empfängt der Tabellenzwölfte den FC Wegberg-Beeck auf heimischer Anlage, gegen den es im Hinspiel noch eine herbe 0:5-Klatsche gegeben hatte. Im Rückspiel will die Elf von Chefcoach Nils Teixeira neben der Revanche auch den Klassenerhalt sichern. Dass dies jedoch alles andere als leicht wird, dessen ist sich insbesondere Sportleiter Frank Fußhöller bewusst, der im Vorfeld der Partie von einer klaren Rollenverteilung spricht. Beeck-Coach Mark Zeh nimmt die Favoritenrolle seiner Elf derweil an und will die gute Form der vergangenen Wochen - inklusive des starken 3:1-Erfolgs gegen Aufstiegsanwärter VfL Vichttal zuletzt - bestätigen.
Mit 43 Punkten auf der Habenseite rangiert der FC Wegberg-Beeck zurzeit auf einem starken sechsten Tabellenrang. Fast exakt die Hälfte der bislang eroberten Zähler (22) konnte die Elf von Übungsleiter Mark Zeh in der Rückserie erobern, und das bei noch fünf zu verbleibenden Saisonspielen. Im zweiten Saisonabschnitt stellt Beeck folglich die zweitbeste Bilanz aller 16 Mannschaften, einzig der Siegburger SV 04 kommt mit einem Zähler mehr noch besser weg. Einen großen Beitrag zu dieser starken Bilanz trägt die Hintermannschaft des Tabellensechsten: Lediglich neun Mal musste Schlussmann Yannick Hasenbein in der zweiten Saisonhälfte hinter sich greifen. Beim 3:1-Erfolg gegen Aufstiegsaspirant Vichttal in der Vorwoche unterstrich der FC einmal mehr seine starke Form, und will diese nun auch in Hennef bestätigen:
“Hennef kann befreit aufspielen und verfügt über eine junge Mannschaft, die zuletzt gute Ergebnisse erzielt hat - wir nehmen sie daher auf alle Fälle ernst. Klar ist aber auch, dass wir nach dem starken Spiel gegen Vichttal die nächsten drei Punkte einfahren wollen. Wir haben keineswegs vor, die Saison einfach nur ausklingen zu lassen und befinden uns aktuell auf einem sehr guten Weg“, lautet der zuversichtliche Ausblick von Chefcoach Zeh vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag. Mit dem gelbgesperrten Paul Daniels und dem verletzt ausfallenden Kai Bösing muss der 42-jährige Übungsleiter zwar auf zwei wichtige Stützen verzichten, es gibt aber auch positives zu vermelden: „Erfreulicherweise sind Luca Bini und Gabriel Paczulla wieder voll einsatzfähig“, vermeldet Zeh und gibt zugleich die Marschroute klar vor: „Wir blicken natürlich auch immer auf die Tabelle: Wir wollen Platz sechs festigen und bis zum Saisonende die größtmögliche Punktzahl herausholen.“
Während es für die Konkurrenz aus Wegberg demnach darum geht, den Anschluss an die Spitzenplätze möglichst gering zu halten, kämpft der FC Hennef 05 noch um den Ligaverbleib. Ob der großen Polsters von zwölf Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge scheint dieser zwar bereits gesichert, rein rechnerisch ist der Klassenerhalt jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. Mit einem Heimdreier über Wegberg-Beeck können jegliche Restzweifel nun jedoch endgültig ad Acta gelegt werden, weshalb Sportleiter Frank Fußhöller von einer klaren Zielausrichtung spricht:
„Natürlich werden wir alles in die Waagschale werfen, da unser Klassenverbleib noch nicht gesichert ist und wir definitiv noch ein paar Punkte benötigen. Beeck ist im Flow, während wir uns die nötigen Zähler hart erkämpfen müssen - das ist die Ausgangslage“, hebt Fußhöller hervor. In der vergangenen Woche ging seine Mannschaft noch mit 1:5 bei Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 baden, zuvor präsentierten sich die 05er aber in guter Form: Sowohl gegen die SpVg Frechen 20 (6:0) als auch die Sportfreunde Düren (3:1) sammelte der FCH drei Punkte, und auch gegen den SSV Merten (1:3) lieferte die Teixeira-Elf trotz Niederlage ein gutes Spiel.
Dennoch geht Hennef als klarer Underdog in das Heimspiel gegen den Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte. Angesichts der 0:5-Niederlage im Hinspiel haben die Rot-Weißen zudem Bock einiges wiedergutzumachen, was auch Fußhöller betont: „Die Truppe hat aus der Hinrunde noch etwas gutzumachen, denn das Spiel in Beeck war sicher eine unserer schlechtesten Saisonleistungen“, erklärt der 44-Jährige, hat zugleich aber auch viel Lob für den Gegner übrig: „Beeck ist für mich ganz klar das Team der Rückrunde. Mit 24:9 Toren und 22 Punkten sind sie die Mannschaft der Stunde und somit ein extrem dicker Brocken. Die Kräfteverhältnisse sind eindeutig verteilt: Beeck geht am Sonntag als klarer Favorit in Spiel, aber wir wollen uns auf eigenem Platz teuer verkaufen und dann sehen wir, was dabei herumspringt.“
Mit 26 Punkten aus der Habenseite belegt der FC Hennef zurzeit den zwölften Tabellenrang, dicht gefolgt von der SpVg Porz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den zurzeit die Sportfreunde Düren belegen, beträgt jedoch bereits zwölf Punkte. Sollte am Sonntag demnach ein Überraschungssieg gegen Wegberg-Beeck gelingen und der Rivale gleichzeitig patzen, wäre der Klassenerhalt unter Dach und Fach. Aufgrund dessen, dass Hennef am Sonntag fast den vollen Kader zur Verfügung hat, sind die optimalen Grundvorraussetzungen schonmal gegeben. Anstoß im Anton Klein Sportpark ist um 15 Uhr.