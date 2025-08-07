 2025-08-07T08:03:27.630Z

Expertentipp
– Foto: Achim Freund

EXPERTENTIPP: Leonard Gehrmann // VfB Apolda

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der langersehnte erste Spieltag der Saison 2025/26 auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfB Apolda.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 1
Leonard Gehrmann
Leonard Gehrmann

Mit einem 1:2 Auswärtssieg beim Spitzenteam aus Kahla möchte Leonard direkt mit seinem VfB Apolda einen Achtungserfolg verzeichnen und gut in die neue Saison starten. Auch auf den anderen Plätzen sieht er die Auswärtsteams bis auf eine Ausnahme im Vorteil. Außerdem rechnet der 26-jährige Mittelfeldspieler mit drei Punkteteilungen.

DIE TIPPS VON LEONARD:

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 3:3

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 3:2

So., 10.08.2025, 16:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
16:30

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Aufrufe: 07.8.2025, 11:00 Uhr
Fabian GöbAutor