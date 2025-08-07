EXPERTENTIPP: Leonard Gehrmann // VfB Apolda

Mit einem 1:2 Auswärtssieg beim Spitzenteam aus Kahla möchte Leonard direkt mit seinem VfB Apolda einen Achtungserfolg verzeichnen und gut in die neue Saison starten. Auch auf den anderen Plätzen sieht er die Auswärtsteams bis auf eine Ausnahme im Vorteil. Außerdem rechnet der 26-jährige Mittelfeldspieler mit drei Punkteteilungen.