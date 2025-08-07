Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Achim Freund
EXPERTENTIPP: Leonard Gehrmann // VfB Apolda
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der langersehnte erste Spieltag der Saison 2025/26 auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfB Apolda.
Mit einem 1:2 Auswärtssieg beim Spitzenteam aus Kahla möchte Leonard direkt mit seinem VfB Apolda einen Achtungserfolg verzeichnen und gut in die neue Saison starten. Auch auf den anderen Plätzen sieht er die Auswärtsteams bis auf eine Ausnahme im Vorteil. Außerdem rechnet der 26-jährige Mittelfeldspieler mit drei Punkteteilungen.