 2025-09-04T13:21:47.781Z

Expertentipp
– Foto: Christopher Plischka

EXPERTENTIPP: Eric Engler / SV Blau-Weiß Greußen

Der 5.Spieltag in der KOL Nordthüringen steht auf dem Programm. In dieser Woche hat ein erfahrener Defensivspieler vom SV Blau-Weiß Greußen die Ehre.

KOL Nordthüringen
SV Greußen
Eric Engler
Eric Engler

Eric Engler ist ein echtes Greußener Urgestein. In über 200 Spielen hat er so ziemlich alles miterlebt und viele Spieler und Funktionäre kommen und gehen sehen. Der Kapitän will am 5. Spieltag nun endlich den längst überfälligen ersten Saisonsieg mit seiner ambitionierten Mannschaft feiern.

DIE TIPPS VON ERIC ZUM 5. SPIELTAG

Heute, 19:00 Uhr
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
19:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV BW Lipprechterode
SV BW LipprechterodeLipprechter.
LSG Blau-Weiß Großwechsungen
LSG Blau-Weiß GroßwechsungenGroßwechs.
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
SV Glückauf Bleicherode
SV Glückauf BleicherodeBleicherode
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
SV Herrmannsacker
SV HerrmannsackerHerrmannsa.
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen II
15:00live

⚽️ TIPP: 3:3

Morgen, 15:00 Uhr
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
15:00live

⚽️ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Greußen
SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh. II
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 05.9.2025, 13:00 Uhr
Christopher PlischkaAutor