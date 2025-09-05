Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Christopher Plischka
EXPERTENTIPP: Eric Engler / SV Blau-Weiß Greußen
Der 5.Spieltag in der KOL Nordthüringen steht auf dem Programm. In dieser Woche hat ein erfahrener Defensivspieler vom SV Blau-Weiß Greußen die Ehre.
Eric Engler ist ein echtes Greußener Urgestein. In über 200 Spielen hat er so ziemlich alles miterlebt und viele Spieler und Funktionäre kommen und gehen sehen. Der Kapitän will am 5. Spieltag nun endlich den längst überfälligen ersten Saisonsieg mit seiner ambitionierten Mannschaft feiern.