EXPERTENTIPP: Chris Fritz // 1. Suhler SV 06

Chris Fritz übernimmt dabei einen weiteren Part des Expertentipps. Bei seinen Teams ist immer mindestens ein Verein der Landesklasse 3 mit dabei. Für seinen 1. Suhler SV 06 geht's dabei mit Rückenwind gegen den Favoriten aus Arnstadt.

Nach zwei Pflichtspielsiegen am Stück ist Chris optimistisch, dass mit Arnstadt der nächste Favorit zum Fallen gebracht wird. "Wir kommen mit Rückenwind ins Pokalspiel – zuletzt haben wir gezeigt, dass wir offensiv gefährlich sind und als Team gut zusammen funktionieren. Arnstadt wird uns sicherlich stark fordern, aber mit dem nötigen Willen, der Konzentration und natürlich auch den entscheidenden Quäntchen Glück wollen wir den Einzug in die nächste Runde schaffen", sagt der Offensivspieler. Große Überraschungen tifft er sonst nicht, wobei er Kreisoberligist Kerspleben in Erlau den Einzug in die 2. Runde prophezeit.

DIE TIPPS VON CHRIS