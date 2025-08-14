 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Minar

EXPERTENTIPP: Chris Fritz // 1. Suhler SV 06

Der Thüringer Landespokal hat am Wochenende den Freistaat fest in Griff. 31 Partien stehen auf dem Plan, weshalb wir vier Spieler im FuPa-Expertentipp befragt haben.

Chris Fritz übernimmt dabei einen weiteren Part des Expertentipps. Bei seinen Teams ist immer mindestens ein Verein der Landesklasse 3 mit dabei. Für seinen 1. Suhler SV 06 geht's dabei mit Rückenwind gegen den Favoriten aus Arnstadt.

Nach zwei Pflichtspielsiegen am Stück ist Chris optimistisch, dass mit Arnstadt der nächste Favorit zum Fallen gebracht wird. "Wir kommen mit Rückenwind ins Pokalspiel – zuletzt haben wir gezeigt, dass wir offensiv gefährlich sind und als Team gut zusammen funktionieren. Arnstadt wird uns sicherlich stark fordern, aber mit dem nötigen Willen, der Konzentration und natürlich auch den entscheidenden Quäntchen Glück wollen wir den Einzug in die nächste Runde schaffen", sagt der Offensivspieler. Große Überraschungen tifft er sonst nicht, wobei er Kreisoberligist Kerspleben in Erlau den Einzug in die 2. Runde prophezeit.

DIE TIPPS VON CHRIS

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
15:00

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SG SV Ifta / SV Mihla
SG SV Ifta / SV MihlaSG SV Ifta
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00

⚽️ TIPP: 0:1

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Elektro-Keramik Veilsdorf
SV Elektro-Keramik VeilsdorfSV Veilsdorf
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
15:00live

⚽️ TIPP: 0:3

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SG Herpfer SV / Henneberg
SG Herpfer SV / HennebergSG Herpfer SV
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
15:00live

⚽️ TIPP: 1:5

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
TSV Kerspleben
TSV KersplebenKerspleben
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Aufrufe: 014.8.2025, 21:00 Uhr
André HofmannAutor