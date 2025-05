Ex-Zweitligisten als Erstligisten im Finale

Wer die begehrteste Trophäe im luxemburgischen Nachwuchsfussball am Donnerstag wohl hochheben wird? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Die dreifache Runde, die die Luxemburger U19-Junioren in einem Fußballjahr absolvieren, bringt mit sich, dass sich am Donnerstag beim Finale der „Coupe du Prince“ zwei Teams gegenüberstehen werden, die seit Saisonbeginn zwischenzeitlich in der 2.Klasse ihrer Alterskategorie kickten. Differdingen stieg so im Herbst ins Unterhaus ab, nur um wenige Monate danach wieder in die 1.Klasse zurückzukehren. Strassen begann seine Spielzeit in Klasse 2 und stieg im Herbst in die höchste Klasse auf, wo man seitdem verweilt. Blickt man auf die Liga-Tabelle, so kann man auf ein Endspiel mit ungewissem Ausgang schliessen. Differdingen ist mit 15 Punkten Zweiter, Strassen mit einem Zähler weniger Dritter. Vor einem knappen Monat gewann der FC Una das Ligaduell zwischen beiden Kontrahenten mit 2:1.

„Müssen den Stressfaktor in den Griff bekommen“ Vieles deutet also auf ein enges Finale hin, Experten sprachen FuPa gegenüber ebenfalls von einer völlig offenen Begegnung. Für den Verein FC Una Strassen wird es in einem stetigen, positiven Entwicklungsprozess ein erstes Highlight sein, wie uns Quentin Gil Juste, einer der U19-Trainer, vor dem Endspiel verriet. Zur Partie am 1.Mai bestätigte er die Expertenmeinungen:

