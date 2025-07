Ex-Regionalliga-Stürmer Marcel Ebeling wechselt in die A-Klasse: „Ich habe alle Freiheiten“

Marcel Ebeling wechselt in die A-Klasse zum ESV Augsburg II. Der Ex-Regionalliga-Stürmer will zudem weiter in einer Kleinfeldliga auflaufen.

Augsburg – Marcel Ebeling verabschiedet sich endgültig aus dem höherklassigen Amateurfußball. Der 34-Jährige stand in der vergangenen Spielzeit im Kader des TSV Gilching-Argelsried, bestritt sein letztes Spiel für den Bezirksligisten allerdings Ende Oktober 2024. Jetzt wechselt der Stürmer zur Reserve des ESV Augsburg und wird künftig nur noch in der A-Klasse auflaufen.

Der ESV Augsburg II ist gerade erst aus der B- in die A-Klasse aufgestiegen, trotzdem strebt Ebeling nach mehr: „Wir wollen jedes Jahr aufsteigen.“ Persönliche Ziele setzt sich der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler allerdings keine mehr. „Ich muss niemanden mehr etwas beweisen“, sagt Ebeling, der in der Jugend des FC Bayern und des TSV 1860 München ausgebildet worden ist. Im Herrenbereich ist er unter anderem für den SV Heimstetten aufgelaufen. Beim FC Pipinsried wurde er von Fabian Hürzeler trainiert .

Marcel Ebeling: Kings Liga statt Amateurfußball

Zuletzt hatte sich der sportliche Fokus Ebelings verschoben. Statt in der Bezirksliga stand er in der Kings League für die Kaktus Kickers von Teamhead und Influencer Trymacs auf dem Kunstrasen. Das Team bestand neben Ebeling unter anderem aus Ex-Löwe Markus Steinhöfer und Ex-Bundesliga-Profi Marcel Heller.

Mit Leon Dekorsy (SV Untermenzing), Leonardo Lechner (zuletzt SC Eintracht Freising), Darius Awoudja (FC Unterföhring), Jean Daniel Monty Mendama (zuletzt VfR Garching), Armin Herbert (SpVgg Feldmoching) und Rachid Teouri (Türk Spor Garching) gehörten fast ausschließlich Spieler aus Oberbayern zu Ebelings Teamkameraden.

Ich möchte im Vereinsfußball nicht mehr so viel Aufwand betreiben.

Marcel Ebeling

Ebeling erzielte in sechs Spielen fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Obwohl der Stürmer mit seinem Team nur einen Sieg einfahren konnte, wurde er einmal als Spieler des Spiels ausgezeichnet und sogar zweimal zum Spieler des Spieltags gewählt. Die Teilnahme an dem Kleinfeldformat habe bei der Wechselentscheidung eine entscheidende Rolle gespielt, so „Ebe“, der zuvor schon für die Gönrgy Allstars in der Baller League gespielt hatte: „Ich möchte im Vereinsfußball nicht mehr so viel Aufwand betreiben. Mir wurde klar gesagt, dass ich alle Freiheiten habe, wenn es wieder mit der Kings League oder einer anderen Kleinfeldliga losgeht.“

Ebeling gehörte in den vergangenen Jahren mitunter zu den treffsichersten Torschützen der höchsten Amateurligen Oberbayerns. Für den TSV Aindling traf er in seinem ersten Herrenjahr direkt zweistellig in der Bayernliga.

Burghausen und Malaysia als „ganz besondere Highlights“

Im Anschluss stellte er seine Qualität auch eine Liga höher beim SV Heimstetten unter Beweis. Zwischen 2022 und 2024 erzielte er 32 Tore für den TSV Gilching-Argelsried in der Bezirksliga Südost. Zuvor spielte er unter anderem auch knapp eineinhalb Jahre für Kedah FA in Malaysia.

Die Zeit dort sowie beim SV Wacker Burghausen „waren ganz besondere Highlights. Ich habe viele tolle Menschen und Freunde durch den Fußball kennengelernt“, blickt Ebeling auf seine Zeit im höherklassigen Amateurfußball zurück. (Alexander Nikel)