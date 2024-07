Ex-Profi wird Trainer bei Wacker München – zwei Neue vom TSV Grünwald

In der letzten Spielzeit konnte der FC Wacker die Klasse souverän halten, nun will man sich in der Liga etablieren. Neuer Trainer ist ein Ex-Bundesliga-Profi.

München – Nach einem Jahr Pause kehrt Fabian Lamotte an die Seitenlinie zurück. Zur neuen Saison leitet der 41-jährige Ex-Profi, unter anderem beim FC Schalke 04 und dem TSV 1860 München aktiv, die Geschicke beim FC Wacker München aus der Bezirksliga Süd. Der letztjährige Aufsteiger konnte in der vergangenen Spielzeit mit einem starken zehnten Tabellenplatz den Klassenerhalt vorzeitig sichern und erfüllte somit das Saisonziel. Für den ehemaligen Innenverteidiger Lamotte ist dies die dritte Station als Trainer. Zuvor war er bereits für den TSV 1865 Dachau und den SV Pullach tätig.

Testspiel-Erfolg gegen Kreisligisten

In der Vorbereitung arbeitet Trainer Lamotte sowohl an der Offensive als auch an der Defensive. In der Abwehr tüftelt der Coach mit seiner Mannschaft an „einem klaren Plan, wie wir defensiv zusammen verteidigen wollen. Dass da jeder weiß, was er zu tun hat.“ Auch das Offensivspiel soll auf ein neues Niveau gehoben werden: „Wir wollen viel den Ball haben und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir unser Spiel mit dem Ball verbessern.“ Natürlich sei in der Vorbereitung auch „ein gewisser Wert auf Fitness“ gelegt worden.

Erste positive Effekte der Vorbereitung zeigte auch das Testspiel gegen den Kreisligisten SV Vötting-Weihenstephan. Die Partie auf dem Sportplatz am Kiesweiher gewann der SV Wacker mit 2:0. In die Torschützenliste trugen sich Daniel Krajina und Tim Chuang ein. Zuvor hatte sich die Mannschaft auch bei der 1:3-Niederlage gegen den Landesligisten und Ex-Verein von Lamotte, TSV 1865 Dachau, teuer verkauft.

„Ziel ist, frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen“

Im zweiten Bezirksliga-Jahr in Folge will sich der FC Wacker in der Liga etablieren. Bei der Ausrufung des Saisonziels gibt sich der neue Trainer daher kämpferisch: „Das Ziel ist, dass man frühzeitig den Klassenerhalt schafft und sich dann hoffentlich im gesicherten Mittelfeld bewegen kann.“

Die Saison startet für Wacker am 28. Juli mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Aich. Bei der Frage nach den Favoriten auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd, legt sich Fabian Lamotte auf den FC Penzberg, den SV Aubing und den BFC Wolfratshausen fest. (Nils Göhring)