Ex-Oberliga-Trainer springt bei ambitioniertem Bezirksligisten ein

Für eine dicke Überraschung sorgte KF Sharri Dortmund Ende Januar mit der Bekanntgabe, dass Trainer Beravan Mirek den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt. Mirek hatte erst zu Saisonbeginn das Amt beim Bezirksliga-Neuling von Aufstiegscoach Besmir Rada übernommen und erst wenige Tage zuvor seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.
Wie es im Sommer auf der Trainerposition weitergeht, konnte die Sportliche Leitung von Sharri um Axel Schmeing und Valbon Asani kurz darauf klären. Vom A-Ligisten Hörder SC kommend wird Marcel Greig zur Saison 2026/27 auf der Trainerbank des Tabellendritten der Bezirksliga Staffel 8 Platz nehmen. "Der KF Sharri ist ein Verein mit viel Potenzial und großem Zusammenhalt. Ich freue mich darauf, ab Sommer gemeinsam mit der Mannschaft am Lortzingplatz zu arbeiten und etwas aufzubauen", wird der 42-Jährige von seinem zukünftigen Verein zitiert.
Greig wird die Saison allerdings sicher in Hörder beenden. Für den Übergang war Sharri auf der Suche nach einem Übungsleiter, den man nun in seiner eigenen Vereinsführung gefunden hat, denn kein Geringerer als Axel Schmeing selbst wird Sharri Dortmund bis Saisonende coachen. Bislang hatte der Co-Trainer Benjamin Gottstein die Mannschaft durch die Wintervorbereitung geführt.
Der 51-Jährige trainierte in der Vergangenheit einige höherklassige Vereine in Dortmund. Mit dem SV Brackel stieg er in die Westfalenliga auf, mit dem Holzwickeder SC, den er vier Jahre lang trainierte, 2018 sogar in die Oberliga. Zuletzt stand er vor genau zwei Jahren beim damaligen Westfalenligisten Lüner SV an der Seitenlinie, ehe im Januar 2025 der KF Sharri den erfahrenen Trainer zum ersten Mal als Sportlichen Leiter ins Boot holte. "Als Verein ist man natürlich bemüht, die Lösung zu finden, die am meisten Sinn macht", erklärt Schmeing in den "Ruhr Nachrichten". Für die Chance, das erste Mal das Amt des Sportlichen Leiters übernommen haben zu können, sei er dem Verein dankbar und wolle nun etwas zurückgeben. Er selbst habe sich nicht "in die erste Reihe gedrängt", sondern der Verein sei "mit dem entsprechenden Wunsch an ihn herangetreten" und habe "gute Argumente geliefert", betont Axel Schmeing.
Als Ziel für die Rückserie hat man bei Sharri Dortmund den zweiten Tabellenplatz ausgerufen. Den hat momentan mit einem Punkt Vorsprung der SC Osmanlispor inne, während der ungeschlagene Tabellenführer SG Massen bereits mit zwölf Zählern voraussichtlich wohl enteilt ist.