Ex-Oberliga-Trainer springt bei ambitioniertem Bezirksligisten ein Unruhe auf der Trainerposition trotz starker Debütsaison. von red · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser

Axel Schmeing ist seit einem Jahr als Sportlicher Leiter bei Sharri Dortmund tätig – jetzt nun auch als Trainer. – Foto: Andy Seiffert

Für eine dicke Überraschung sorgte KF Sharri Dortmund Ende Januar mit der Bekanntgabe, dass Trainer Beravan Mirek den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt. Mirek hatte erst zu Saisonbeginn das Amt beim Bezirksliga-Neuling von Aufstiegscoach Besmir Rada übernommen und erst wenige Tage zuvor seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Wie es im Sommer auf der Trainerposition weitergeht, konnte die Sportliche Leitung von Sharri um Axel Schmeing und Valbon Asani kurz darauf klären. Vom A-Ligisten Hörder SC kommend wird Marcel Greig zur Saison 2026/27 auf der Trainerbank des Tabellendritten der Bezirksliga Staffel 8 Platz nehmen. "Der KF Sharri ist ein Verein mit viel Potenzial und großem Zusammenhalt. Ich freue mich darauf, ab Sommer gemeinsam mit der Mannschaft am Lortzingplatz zu arbeiten und etwas aufzubauen", wird der 42-Jährige von seinem zukünftigen Verein zitiert. Greig wird die Saison allerdings sicher in Hörder beenden. Für den Übergang war Sharri auf der Suche nach einem Übungsleiter, den man nun in seiner eigenen Vereinsführung gefunden hat, denn kein Geringerer als Axel Schmeing selbst wird Sharri Dortmund bis Saisonende coachen. Bislang hatte der Co-Trainer Benjamin Gottstein die Mannschaft durch die Wintervorbereitung geführt.