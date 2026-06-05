Ex-Oberliga-Spieler Kevin Kirchner sucht neuen Verein

Auch mit der Erfahrung von fast 400 Spielen im Seniorenbereich soll für Kevin Kirchner noch nicht Schluss sein. Der Mittelfeldspieler wird in diesem Monat 39 Jahre alt und ist auf der Suche nach einem neuen Verein.
Sein neues sportliches Zuhause erhofft sich der Routinier im Raum Oberhausen, Duisburg oder Dinslaken und ab dem Niveau der Kreisliga A. Seine Laufbahn führte ihn nicht nur zu hochklassigen Vereinen am Niederrhein wie den damaligen Oberligisten VfB Speldorf und VfB Homberg, sondern auch ins Ausland. In der italienischen Serie B und in der schweizerischen Challenge League sammelte er weitere Erfahrungen. In der abgelaufenen Saison trat er zunächst für die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen an, ehe es ihn zum A-Ligisten SV Duissern zog.
Nach zuletzt schwierigen sportlichen Rahmenbedingungen sucht Kirchner nun bewusst eine neue Herausforderung. Wichtig sind ihm eine ehrliche Kommunikation, ein funktionierendes Vereinsumfeld und die Möglichkeit, sich sportlich fair zu beweisen.
Neben seiner Rolle als Spieler kann er sich auch vorstellen, einen Verein abseits des Platzes zu unterstützen. Insbesondere in den Bereichen Athletiktraining, Laufarbeit, Stabilisation, individuelles Zusatztraining und Belastungssteuerung bringt er praktische Erfahrungen mit.
Interessierte Vereine können direkt telefonisch Kontakt zu ihm aufnehmen: 0172 7479923.
FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: