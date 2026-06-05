Ex-Oberliga-Spieler Kevin Kirchner sucht neuen Verein

Kevin Kirchner ist auf Vereinssuche. – Foto: Spielerprofil

Auch mit der Erfahrung von fast 400 Spielen im Seniorenbereich soll für Kevin Kirchner noch nicht Schluss sein. Der Mittelfeldspieler wird in diesem Monat 39 Jahre alt und ist auf der Suche nach einem neuen Verein.

Zuletzt für den SV Duissern aktiv

Sein neues sportliches Zuhause erhofft sich der Routinier im Raum Oberhausen, Duisburg oder Dinslaken und ab dem Niveau der Kreisliga A. Seine Laufbahn führte ihn nicht nur zu hochklassigen Vereinen am Niederrhein wie den damaligen Oberligisten VfB Speldorf und VfB Homberg, sondern auch ins Ausland. In der italienischen Serie B und in der schweizerischen Challenge League sammelte er weitere Erfahrungen. In der abgelaufenen Saison trat er zunächst für die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen an, ehe es ihn zum A-Ligisten SV Duissern zog.

Nach zuletzt schwierigen sportlichen Rahmenbedingungen sucht Kirchner nun bewusst eine neue Herausforderung. Wichtig sind ihm eine ehrliche Kommunikation, ein funktionierendes Vereinsumfeld und die Möglichkeit, sich sportlich fair zu beweisen.