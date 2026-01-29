Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ex-Lotter möchte aus der OL Nordost zurück in den Westen (mit Kontakt)
Der 25-jährige Fares Hadj hat die Hinrunde der laufenden Spielzeit beim Nordost-Oberligisten Anker Wismar verbracht und möchte seinen Lebensmittelpunkt wieder in den Westen verlegen.
Der Mittelfeldspieler sucht daher für die Rückrunde einen Verein in NRW in der Oberliga oder Regionalliga. 79 Partien hat der frühere Jugendspieler des VfB Lübeck bislang in der fünfthöchsten Spielklasse absolviert und war dabei schon in vielen Oberliga-Regionen unterwegs. Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordost, aber auch in Westfalen, als er in der Spielzeit 2022/23 für die Sportfreunde Lotte auflief.
Seine Daten:
Position: 6/8, aber auch rechts außen
Stärken: Kreativ, technisch stark, offensiv gefährlich, guter Abschluss, starker linker Fuß. Ich kann Spiele mit Ideen und Aktionen entscheiden und bringe viel Selbstvertrauen am Ball mit.
Was ich suche: Einen Klub mit gutem Fußball und klarer Ambition, aber genauso wichtig: ein Umfeld, das passt. Ich bin ein Kopfmensch – wenn ich mich wohlfühle und Vertrauen bekomme, kommt mein bestes Niveau heraus.
55-Meter-Tor für die Find the Pro-Auswahl gegen Regionalligist Türkgücü München
Find the Pro
Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden
FuPa Westfalen hilft Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an westfalen@fupa.net melden und folgende Fragen beantworten:
In welcher Liga willst du spielen?
In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
Auf welcher Position spielst du?
Was sind deine Stärken?
Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.
Nach Rücksprache mit den Kandidaten, die bereits über FuPa gesucht haben, dürfen sich suchende Spieler im Regelfall über viele Anfragen freuen. Schließlich gibt es überall Bedarf und jeder Verein ist froh, Verstärkungen im Team begrüßen zu dürfen.