Ex-Lotter möchte aus der OL Nordost zurück in den Westen (mit Kontakt)

– Foto: privat

Der 25-jährige Fares Hadj hat die Hinrunde der laufenden Spielzeit beim Nordost-Oberligisten Anker Wismar verbracht und möchte seinen Lebensmittelpunkt wieder in den Westen verlegen.

Der Mittelfeldspieler sucht daher für die Rückrunde einen Verein in NRW in der Oberliga oder Regionalliga. 79 Partien hat der frühere Jugendspieler des VfB Lübeck bislang in der fünfthöchsten Spielklasse absolviert und war dabei schon in vielen Oberliga-Regionen unterwegs. Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordost, aber auch in Westfalen, als er in der Spielzeit 2022/23 für die Sportfreunde Lotte auflief.