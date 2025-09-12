Ex-Löwe Semi Belkahia hat einen neuen Verein gefunden

Semi Belkahia hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-jährige Defensivmann hat bei Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse einen Vertrag bis zum kommenden Sommer 2026 unterschrieben. Pikant: Gleich am kommenden Wochenende trifft Belkahia auf seinen Ex-Klub TSV 1860 München. Die Havelser gastieren am Sonntagabend im Grünwalder Stadion.

Semi Belkahia lässt sich in einer Pressemitteilung wie folgt zitieren: "Ich freue mich, nun Teil vom TSV Havelse zu sein. Alle im Verein haben mich von Anfang an gut aufgenommen und ein positives Gefühl vermittelt bei dieser Entscheidung. Mit den Jungs möchte ich auf dem Platz in der laufenden Saison das Bestmögliche für den Verein herausholen und freue mich, bald zum ersten Mal für Havelse auf dem Platz um Punkte zu kämpfen."

TSV-Sportdirektor Florian Riedel lässt wissen: "Ich freue mich sehr, dass es mit der Verpflichtung von Semi geklappt hat. Semi gehört von seinen Anlagen zu den besten Innenverteidigern der 3. Liga. Wir wollen ihm dabei helfen, seine Fähigkeiten wieder Woche für Woche abzurufen. Er verfügt bereits über viel Erfahrung in der 3. Liga und überzeugt nicht nur mit seiner körperlichen Präsenz und Zweikampfstärke im Spiel gegen den Ball, sondern vor allem auch mit einer hervorragenden Technik und einer sehr guten Spieleröffnung. Seine Fähigkeiten werden unserem Spiel sehr guttun. Auch charakterlich passt Semi hervorragend in unsere Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir ihn vom TSV Havelse überzeugen konnten."

Der gebürtige Münchner Semi Belkahia wurde in den Nachwuchsabteilungen des FC Bayern und der TSG Hoffenheim ausgebildet. In der Spielzeit 2017/18 wusste er als junger Innenverteidiger beim damaligen Regionalligisten VfR Garching zu überzeugen und er wechselte zum TSV 1860 München. Nach fünf Jahren bei den Löwen ging`s für den Deutsch-Tunesier im Sommer 2023 weiter zu Arminia Bielefeld, wo er bis zum Ende der vergangenen Saison unter Vertrag stand.