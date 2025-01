Ex-Löwe Dennis Dressel wechselt zum SSV Ulm 1846

Der gebürtige Dachauer wurde im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des TSV 1860 München ausgebildet. Bei den Sechzigern schaffte er auch den Sprung in den Profifußball. Im Sommer 2022 verließ er die Löwen und heuerte am andere Ende der Bundesrepublik bei Hansa Rostock an. Vor der laufenden Saison zog es ihn wieder in den Süden und er wechselte nach Österreich zum Grazer AK. Nach einem halben Jahr hat er das Kapitel in der steirischen Hauptstadt aber wieder beendet. Insgesamt kann er mittlerweile auf enorme Erfahrungswerte im Profifußball verweisen. Dressel lief 109 Mal in der 3. Liga auf. In 68 Partien stand er in der 2. Liga auf dem Platz, dabei gelangen ihm 20 Tore und zwölf Vorlagen. Für den Grazer AK war er in der österreichischen Bundesliga 14 Mal im Einsatz.