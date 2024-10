Ex-Landesligist Neutraubling tauscht den Trainer

Bei der ersten Mannschaft des TSV Neutraubling ging es in der jüngeren Vergangenheit steil bergab. In der Saison 2021/22 sogar in der Landesliga vertreten, ist der Verein nach drei Abstiegen hintereinander in der Kreisklasse angekommen. Dort schickt Wacker eine sehr junge Mannschaft ins Rennen, die sich vorrangig aus eigenen Jugendspielern zusammensetzt – und kämpft erneut gegen den Abstieg. Die Nichtabstiegsplätze sind für den aktuellen Tabellenletzten der Kreisklasse 1 aber weiterhin in greifbarer Nähe. Dennoch kam es vor dem morgigen Heimspiel gegen Barbing zur einer Veränderung auf der Trainerposition.

Nur 10 Punkte hat Neutraubling in 16 Spielen geholt (2/4/10) und kämpft vor allem mit den vielen Gegentoren. Es droht der Sturz in die A-Klasse. Der nächste Abstieg soll unbedingt vermieden werden. Hierzu sollen nun mit der Trennung von Trainer Wojciech Ploskon vor der Winterpause nochmal neue Impulse gesetzt werden. „Wir haben Wojciech freigestellt und bedanken uns für sein Engagement“, so TSV-Abteilungsleiter Alexander Eirich auf Nachfrage. Zunächst baut der TSV auf eine interne Übergangslösung: „Wir werden bis zum Winter keine große Veränderung vornehmen. Enis Saramati wird gemeinsam mit A-Jugend-Trainer Stefan Winter das Training übernehmen“, erklärt Eirich. Der 30-jährige Saramati war bislang spielender Co-Trainer der Mannschaft.



„Nach den drei noch ausstehenden Spielen in diesem Jahr werden wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden, die für die Rückrunde – und hoffentlich auch darüber hinaus – greift“, so der Spartenleiter. Neutraublings letzte Gegner in diesem Kalenderjahr heißen Barbing, Illkofen und Brennberg. Eirich gibt das Motto vor: „Wir schauen, aus den letzten drei Spielen möglichst viele Punkte zu holen, um unsere Lage für die Frühjahresrunde nochmal deutlich zu verbessern.“