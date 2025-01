Ex-Landesliga-Kicker verstärkt SC Malching

Der SC Malching arbeitet weiter am Projekt Klassenerhalt in der Kreisklasse. Dazu hat sich der Dorfverein aus der Gemeinde Maisach in der Winterpause nochmals verstärkt. Mit Mittelfeldmann Tobias Lazar (34) und Abwehrspieler Laszlo Cseh (32) kommen zwei gestandene Kräfte dazu. Gerade Lazar ist im Fußball-Landkreis kein Unbekannter. Er kickte schon beim SC Gröbenzell, FC Emmering und beim SC Fürstenfeldbruck – hier in der Landesliga.

Die Malchinger knüpfen damit nahtlos an ihren Transfertrend aus der Hinrunde an. Auch da hatten sie mit Mehmet Acikgöz (36) und Uwe Blaß (47) zwei erfahrene Kräfte geholt. Etwas aus der Reihe tanzt dabei der fünfte Neue: der 19-jährige Dominik Gehre.