Ex-Hoeneß-Schützling kommt: RW Maaslingen mit erstem Sommertransfer

Im Alter von 15 Jahren entschied sich Wehking mit seiner Familie für ein Wechsel nach Sachsen, ins Nachwuchsleistungszentrum des damaligen Zweitligisten RB Leipzig. Insgesamt drei Jahre lang hütete Wehking das Tor der "Roten Bullen", wurde in dieser Zeit auch für Nachwuchsmannschaften des DFB nominiert (ein U16-Länderspiel). Seine Trainer damals in Leipzig: Robert Klauß (heute Austria Wien) und VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Der 24-Jährige ist in Minden geboren, begann aber seine fußballerische Laufbahn im Alter von sieben Jahren in der Jugend des niederländischen Erstligisten Roda JC Kerkrade, ehe es über den SV Kutenhausen/Todtenhausen in den Nachwuchs von Arminia Bielefeld ging.

2018 kehrte Joshua Wehking nach NRW zurück und wechselte in die U19 des VfL Bochum, spielte dort unter anderem mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap in der Junioren-Bundesliga und zog ein Jahr später zur zweiten Mannschaft des HSV in die Regionalliga Nord weiter. Ein weiteres Jahr später kehrte Wehking in die Niederlande zurück und versuchte sich bei Fortuna Sittard und leihweise bei MVV Maastricht in den obersten beiden Profiligen, sollte aber dort nie ein Profispiel bestreiten.

Nach zweijähriger Vereinslosigkeit konnte sich dann A-Ligist FC EXIDZAN Minden überraschenderweise mit dem heute 24-Jährigen verstärken.