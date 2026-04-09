Ex-Hachinger wird Technischer Direktor bei der SV Elversberg Wechsel nach Elversberg von Robert Gasser · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Als Technischer Direktor gibt Seppi Welzmüller jetzt beim Zweitligsten SV Elversberg die Richtung vor. – Foto: Sven Leifer

Der frühere Hachinger Kapitän übernimmt eine zentrale Rolle beim Aufstiegskandidaten. Welzmüller folgt auf Ole Book, der zu Dortmund wechselte.

Josef Welzmüller, langjährige Identifikationsfigur der SpVgg Unterhaching, stellt sich einer neuen Herausforderung im Profifußball: Der 36-Jährige wird Technischer Direktor bei der SV 07 Elversberg und übernimmt dort eine zentrale Rolle in der sportlichen Entwicklung des Klubs. Die Elversberger sind als aktueller Tabellendritter mittendrin im Aufstiegsrennen zur 1. Bundesliga. Die Saarländer haben mit Welzmüller einen Nachfolger für den zu Borussia Dortmund gewechselten Ole Book gefunden. Für Welzmüller ist es der nächste Schritt in seiner Funktionärslaufbahn, nachdem er bereits in Unterhaching erste Erfahrungen in leitender Position gesammelt hatte.

Seine aktive Karriere hatte der gebürtige Münchner im Sommer 2024 beendet. Zuvor prägte er über viele Jahre das Gesicht der Unterhachinger – zunächst als Spieler, später auch in verantwortlicher Funktion neben dem Platz. Insgesamt zehn Jahre lief der Innenverteidiger für den Verein auf und entwickelte sich dabei zu einer festen Größe in Defensive und Kabine. Ehemaliger Haching-Kapitän startet neue Herausforderung Seine Laufbahn begann Welzmüller beim SB DJK Rosenheim, ehe er 2009 zum SC Fürstenfeldbruck wechselte. Mit dem damaligen Landesligisten gelang ihm 2012 der Aufstieg in die Bayernliga Süd. Über den Regionalligisten SV Heimstetten, bei dem er sich schnell als Stammspieler etablierte, führte ihn sein Weg schließlich im Sommer 2014 nach Unterhaching in die 3. Liga.