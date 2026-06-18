Ex-Hachinger Maurice Krattenmacher wechselt in die Bundesliga Bundesliga-Aufsteiger von Robert Gasser · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Waren bei der SpVgg Unterhaching Teamgefährten: Maurice Krattenmacher (am Ball) und Seppi Welzmüller (im Hintergrund). – Foto: brouczek

Der 20-jährige Offensivspieler unterschreibt bei den Saarländern einen Vierjahresvertrag bis 2030. Bei Elversberg trifft er auf Seppi Welzmüller, der seit April Technischer Direktor des Aufsteigers ist.

Der nächste Karriereschritt eines ehemaligen Unterhachinger Eigengewächses ist perfekt: Maurice Krattenmacher wechselt vom FC Bayern München zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Der 20 Jahre alte Offensivspieler, der zuletzt an den Zweitligisten Hertha BSC Berlin ausgeliehen war, unterschrieb bei den Saarländern einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2030 und wird damit künftig erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen.

Waren bei der SpVgg Unterhaching Teamgefährten: Maurice Krattenmacher (am Ball) und Seppi Welzmüller (im Hintergrund). – Foto: brouczek

Für Fußballfans in Unterhaching ist die Entwicklung des Junioren-Nationalspielers besonders erfreulich. Krattenmacher wurde in der Jugend der SpVgg Unterhaching ausgebildet und schaffte im Trikot der Vorstädter auch den Sprung in den Männerfußball. Dort machte der technisch starke Offensivspieler erstmals nachhaltig auf sich aufmerksam und empfahl sich für höhere Aufgaben. Seine Leistungen blieben auch dem FC Bayern München nicht verborgen. Im Sommer 2024 kehrte Krattenmacher zum Rekordmeister zurück, wurde anschließend jedoch verliehen, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte er insgesamt 54 Zweitliga-Partien für den SSV Ulm sowie zuletzt Hertha BSC Berlin und entwickelte sich zu einem der spannendsten jungen Offensivspieler Deutschlands. „Leider hat Maurice eine Verletzung während seiner Zeit bei uns etwas zurückgeworfen. Dennoch konnte er bei uns für das eine oder andere Highlight sorgen“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber. Der deutsche Junioren-Nationalspieler kam für die Berliner in 25 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.