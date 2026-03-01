Ex-BVB-Talent Meiser beschenkt sich auf Schalke selbst

Schalke kam fast postwendend zum Ausgleich, als der Ex-Borusse Ingyom Jung mit der Halbfeld-Flanke Yassin Ben Balla bediente und dieser zum 1:1 einköpfte. „In der ersten Hälfte hatten wir gute Kontrolle im Spiel. Wir sind verdient in Führung gegangen, aber haben uns aus einer Situation, die wir normalerweise wegverteidigen müssen, unnötig den Ausgleich gefangen“, fasste Gladbachs Trainer Oliver Kirch den ersten Durchgang zusammen.