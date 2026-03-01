Ex-BVB-Talent Meiser beschenkt sich auf Schalke selbst

Borussia Mönchengladbachs U23 hat in der Regionalliga West in die Erfolgsspur zurückgefunden: Nachdem es zum Wiederbeginn drei Niederlagen in Folge gab, feierte die Gladbacher Zweitvertretung nun den zweiten Auswärtssieg am Stück. Bei der U23 des FC Schalke 04, derzeit Zweiter in der Weststaffel, sorgte in Tyler Meiser ausgerechnet ein ehemaliges Talent Borussia Dortmunds für Gladbachs spätes Siegtor.
Der Innenverteidiger stand bei einem Eckball in der 87. Minute richtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Es war das erste Saisontor des Abwehrspielers, der am Sonntag seinen 19. Geburtstag feierte.
Das Siegtor fiel in der Schlussphase, die bessere Mannschaft war Borussia allerdings vor der Pause. Nach einer halben Stunde zogen die Gäste im alten Parkstadion das Tempo an und belohnten sich wenige Minuten später: Nach einem schönen Seitenwechsel flankte Yannick Michaelis nach innen, am zweiten Pfosten nahm Josiah Uwakhonye den Ball volley und erzielte so sein viertes Saisontor.
Schalke kam fast postwendend zum Ausgleich, als der Ex-Borusse Ingyom Jung mit der Halbfeld-Flanke Yassin Ben Balla bediente und dieser zum 1:1 einköpfte. „In der ersten Hälfte hatten wir gute Kontrolle im Spiel. Wir sind verdient in Führung gegangen, aber haben uns aus einer Situation, die wir normalerweise wegverteidigen müssen, unnötig den Ausgleich gefangen“, fasste Gladbachs Trainer Oliver Kirch den ersten Durchgang zusammen.
Nach dem Wechsel nahm der Druck der Gastgeber zu, Torwart Tiago Pereira Cardoso entschärfte mehrmals gefährliche Situationen. „Wir hatten kaum noch Entlastung, aber wir haben es gut verteidigt und uns letztlich den Siegtreffer verdient“, sagte Kirch.
Niklas Swider ließ eine Gelegenheit nach einem Konter aus, wenige Minuten später traf Meiser zum umjubelten 2:1, mit dem sich Borussia nicht nur ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigte, sondern auch eine besondere Stärke untermauerte. Acht ihrer bisher zwölf Partien in der Fremde haben die Gladbacher gewonnen, sie sind das auswärtsstärkste Team der Liga.
Samstag (16 Uhr) hat Gladbach wieder Heimrecht und empfängt im Rheydter Grenzlandstadion die Zweitvertretung des 1. FC Köln.
