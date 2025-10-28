Ex-1860-Talent schockt FC Bayern und erlebt emotionale Rückkehr ins Grünwalder Stadion

Acht Jahre lang war der TSV 1860 München sein Verein, vier Jahre der Rasen im Grünwalder seine Bühne. Nun kehrte der Ex-Löwe mit dem FVI zurück.

München – „Bravo Miloše“, hallte es am mehrmals am vergangenen Samstag von den Tribünen des Stadions an der Grünwalder Straße. Der FV Illertissen gastierte am 15. Spieltag beim FC Bayern München II. Für einen Spieler des FVI war das Auswärtsspiel ein ganz besonderes Ereignis.

Der FVI fuhr in der Regionalliga Bayern sein siebtes Spiel in Folge ohne Niederlage ein. Nach einer halben Stunde sah dies zunächst anders aus. Der FCB dominierte die Partie und ging in der 34. Spielminute in Führung. Zwei Minuten später glichen die Illertissener aus und das Torspektakel nahm seinen Lauf: Insgesamt siebenmal landete der Ball im Tornetz .

Die Bayern führten zwar vor der Halbzeit, mussten sich aber nach der Pause 3:4 geschlagen geben – und dies nach einer knappen halben Stunde in Überzahl.„Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, sagte Milos Cocic, der Torschütze zum 2:2 (57.), im Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern nach dem Spiel. „Wir hätten sogar das ein oder andere Tor mehr machen können.“ Der Youngster lobte vor allem die gute kämpferische Leistung seiner Mannschaft. „Am Ende haben wir verdient gewonnen.“

Ex-Löwe Milos Cocic kehrt zurück ins Grünwalder Stadion

Doch nicht nur wegen seines Tores war dieses Spiel ein besonderes für Cocic. Acht Jahre war der TSV 1860 sein Verein. Ein Quadriennium lang betrat er regelmäßig den Rasen des Grünwalder Stadions. Jetzt kehrte der 22-jährige Youngster zurück. „Es fühlt sich schon wie Heimat an“, sagte Cocic.

„Es fühlt sich schon wie Heimat an“

Milos Cocic über seine Rückkehr ins Grünwalder Stadion.

Dass der 22-Jährige aus München kommt und hier aufgewachsen ist, spiegelte sich auch auf den Tribünen wider. Bei fast allen Aktionen des Youngsters klangen Lobrufe auf den jungen Serben von den Sitzplätzen. Nach seinem Tor in der 57. Minute brach ein Teil der Haupttribüne in Ekstase aus. „Meine ganzen Freunde, mein Bruder und ein Großteil meiner Familie waren da“, erklärte Cocic. „War schon geil, vor der ganzen Kulisse zu spielen.“

3. Liga mit Sechzig oder Regionalliga mit Illertissen – hier gefällt es Cocic besser

Cocic spielt aktuell seine zweite Saison für den FVI. Sein Können stellte er vor allem in dieser Saison unter Beweis. Der Youngster stand alle 15 Partien auf dem Platz und erzielte bereits acht Tore. Außerdem assistierte er bei sieben Toren seiner Kollegen. Eine Bilanz, die für sich spricht. „Ich bin froh, dass ich aktuell in Illertissen bin und viel Spielzeit sammeln kann.“