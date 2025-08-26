Eure Stars in der Elf der Woche

In eurer Liga ist keine Elf der Woche zustande gekommen? Dann bewerbt euch bei uns als Ligaverwalter! Einfach eine Mail an fupa@vrm.de schicken.

Rheinhessen. Es gab wie immer in unseren Ligen einige tolle Spiele und dementsprechend auch tolle Spieler mit herausragenden Leistungen zu sehen. Hier seht ihr, wer es diese Woche in die Elf der Woche gepackt hat.

Hier findet ihr die Elf der Woche im Überblick. In folgenden Ligen kam sie - auch dank unserer Ligaverwalter - an diesem Spieltag zustande:

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Verbandsliga Südwest

Landesliga Ost Südwest

Bezirksliga

>> Kreis Mainz-Bingen

A-Klasse Mainz-Bingen

B-Klasse Mainz-Bingen West

B-Klasse Mainz-Bingen Ost

C-Klasse Mainz-Bingen Mitte

C-Klasse Mainz-Bingen West

>> Kreis Alzey-Worms

A-Klasse Alzey-Worms

B-Klasse Alzey-Worms

C-Klasse Alzey-Worms Nord

Zur Erklärung:

Wie kann ich Spieler für die "Elf der Woche" nominieren?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer Zeitstrafe oder roten Karte

Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 20 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der "Elf der Woche" nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Torhüter, Abwehr, Mittelfeld, Angriff) ist es ebenfalls nicht möglich, in der "Elf der Woche" zu stehen.

Ausführliche Erklärungen findet ihr hier!