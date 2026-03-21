 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Eure Abschlussfahrt nach Mallorca wartet auf euch!

Stell dir vor: Strand 🏖️ ️, Sonne 🌞 , Mallorca 🇪🇸 , kühles Bier 🍺 und deine Fußballmannschaft  – klingt nach der perfekten Abschlussfahrt, oder? 

von Redaktion · Heute, 00:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Interwetten

Interwetten macht’s möglich und mit etwas Glück bekommt ihr ein Reisebudget in der Höhe von 5.000€ zur Verfügung gestellt. Erholt euch von der intensiven Saison am traumhaften Mittelmeer und genießt das mediterrane Flair der Balearen. Tagsüber Sonne tanken, abends den Megapark, Bierkönig und Co. unsicher machen!

⚡️ So einfach seid ihr dabei:

  1. Meldet euch hier an – egal ob Bestands- oder Neukunde.
  2. Tätigt eine Einzahlung (10€) bei Interwetten.
  3. Jeder Mitspieler zählt! Je mehr Teammitglieder an der Aktion teilnehmen, desto größer eure Gewinnchance!

🏆 Und das gibt’s zu gewinnen:
🥇 1. Preis: Reisebudget im Wert von 5.000€ für eure Abschlussfahrt nach Mallorca! ️
🥈 2. Preis: Mannschaftsvorrat an FuPa-Bier – 10 Kisten
🥉 3. Preis: 15 Trainingsleibchen


👉🏻 Jetzt hier mitmachen und die Koffer packen!

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PS: Wie toll die Aktion im Jahr 2025 angenommen wurde und welche Highlights der Sieger erleben durfte, lest ihr hier im Erfahrungsbericht des Siegers, des FC Jesteburg-Bendestorf! 🥳