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Eure Abschlussfahrt nach Mallorca wartet auf euch!
Stell dir vor: Strand 🏖️ ️, Sonne 🌞 , Mallorca 🇪🇸 , kühles Bier 🍺 und deine Fußballmannschaft – klingt nach der perfekten Abschlussfahrt, oder?
von Redaktion · Heute, 00:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Interwetten
Interwetten macht’s möglich und mit etwas Glück bekommt ihr ein Reisebudget in der Höhe von 5.000€ zur Verfügung gestellt. Erholt euch von der intensiven Saison am traumhaften Mittelmeer und genießt das mediterrane Flair der Balearen. Tagsüber Sonne tanken, abends den Megapark, Bierkönig und Co. unsicher machen!
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Jeder Mitspieler zählt! Je mehr Teammitglieder an der Aktion teilnehmen, desto größer eure Gewinnchance!
🏆 Und das gibt’s zu gewinnen: 🥇 1. Preis: Reisebudget im Wert von 5.000€ für eure Abschlussfahrt nach Mallorca! ️ 🥈 2. Preis: Mannschaftsvorrat an FuPa-Bier – 10 Kisten 🥉 3. Preis: 15 Trainingsleibchen