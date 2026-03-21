Eure Abschlussfahrt nach Mallorca wartet auf euch! Stell dir vor: Strand 🏖️ ️, Sonne 🌞 , Mallorca 🇪🇸 , kühles Bier 🍺 und deine Fußballmannschaft – klingt nach der perfekten Abschlussfahrt, oder? von Redaktion · Heute, 00:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Interwetten

Interwetten macht’s möglich und mit etwas Glück bekommt ihr ein Reisebudget in der Höhe von 5.000€ zur Verfügung gestellt. Erholt euch von der intensiven Saison am traumhaften Mittelmeer und genießt das mediterrane Flair der Balearen. Tagsüber Sonne tanken, abends den Megapark, Bierkönig und Co. unsicher machen!

⚡️ So einfach seid ihr dabei: Meldet euch hier an – egal ob Bestands- oder Neukunde. Tätigt eine Einzahlung (10€) bei Interwetten. Jeder Mitspieler zählt! Je mehr Teammitglieder an der Aktion teilnehmen, desto größer eure Gewinnchance!





🏆 Und das gibt’s zu gewinnen:

🥇 1. Preis: Reisebudget im Wert von 5.000€ für eure Abschlussfahrt nach Mallorca! ️

🥈 2. Preis: Mannschaftsvorrat an FuPa-Bier – 10 Kisten

🥉 3. Preis: 15 Trainingsleibchen





