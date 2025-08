FC Jesteburg-Bendestorf und der unvergessliche Malle-Trip!

Strand 🏖️, Sonne 🌞, Mallorca 🇪🇸, kühles Bier🍺 und deine Fußballmannschaft – klingt nach der perfekten Abschlussfahrt, oder? interwetten hat dies in einer Aktion , wo alle Fußballteams in Deutschland teilnehmen konnten, möglich gemacht.

And the Winners are:



🥉: SV 1883 Schwarza (10 Kisten FuPa-Bier)

🥈: 1. FC Eschach (Trikotsatz)

🥇: FC Jesteburg-Bendestorf (Reisebudget im Wert von 5.000€ für Fahrt nach Mallorca)







Statement FC Jesteburg-Bendestorf nach dem Malle-Trip: