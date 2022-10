Etwas glücklicher Heimsieg

Bereits am Mittwochabend traf der Tabellenführer auf den SC Wiesenbach. Es war das erwartete Spiel, die Gäste überließen den Hausherren das Feld und lauerten auf Fehler. Scheppach davon unbeirrt, trifft weiter wie er will, diesmal per direktem Freistoß zur frühen Führung (12.). In der Folge passierte wenig nennenswertes auf dem Mulfinger Kunstrasen. Gästekeeper Kollmar musste behandelt werden, er hatte sich ohne Zweikampf am Fuß verletzt, für ihn ging es dann auch nur bis zur Halbzeit weiter, er wurde durch Schulze ersetzt(46.). Mulfingen/Hollenbach schaffte es zu keiner Zeit dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, auch wenn der SCW tief verteidigte. So plätscherte der erste Durchgang so vor sich hin.

Ein ähnliches Bild in der zweiten Hälfte. Allerdings sollte dann eine ereignisreiche Schlussphase anbrechen. Erst sah Model die Ampelkarte, nach Foul und Handspiel (67.). Aber auch in Überzahl bespielte die Heimelf den Gast zu selten. So kam es wieder einmal wie es kommen musste. Ein langer Freistoß wurde von K. Sprügel unzureichend verteidigt und der Abpraller landete bei Brenner, der keine Mühe hatte (78.). Mit dem selben Atemzug ging die Heimelf aber wieder in Führung (79.). Nach dem Anstoß spielten sie den Ball auf außen und Christoph Müller verwertete in der Mitte. Aber dem noch nicht genug. In der 87. Minute bekamen die Gäste dann einen Handelfmeter zugesprochen. Ob berechtigt oder nicht, darüber lässt sich bei Handspiel bekanntlich streiten. Allerdings zielte J. Hirschmann zu hoch und es blieb beim 2:1 (87.). Mächtig Dusel für die Einheimischen oder das Glück des Tüchtigen. Dieses wurde dann sogar nochmal belohnt, als der eingewechselte F. Beez nach Freistoß aus dem Halbfeld mit dem Kopf alles klar machte (90.). Am Ende sicher ein etwas glücklicher Heimsieg, Mulfingen/Hollenbach muss sich vorwerfen lassen aus ihrer nominellen Überlegenheit viel zu wenig Kapital geschlagen zu haben. Wiesenbach ihrerseits lauerten auf ihre Chance hier etwas mitzunehmen, diese war auf alle Fälle vorhanden.