Ettenkofen steigt ab, Gangkofen hofft noch

Waren die Spiele zur Kreisliga am Mittwochabend umsonst? Es sieht danach aus, denn die Beteiligten sind vom Abschneiden des FC Ergolding abhängig. Nur wenn der FCE den Sprung in die Landesliga schafft, wonach es nach der 1:3-Hinspielniederlage am heutigen Mittwochabend gegen den FC Moosinning wahrlich nicht aussieht, dann dürfen die heutigen Sieger der Begegnungen noch einen freien Platz ausspielen. Das Spiel zwischen der SG Rottenburg/Oberhatzkofen und dem TSV Gangkofen würde dann am Sonntag in Adlkofen stattfinden.
Die Verlierer der zweiten Runde müssen hingegen in der kommenden Spielzeit in der Kreisklasse ran. Die Frage, ob der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga doch noch packt, wird erst am Samstagabend geklärt. Schafft es der FC Ergolding nicht, dann wird es auch keine dritte Runde geben. Das Spiel in Adlkofen würde demzufolge am Samstagabend noch abgesagt werden.
Beide Teams starteten vor der beachtlichen Kulisse von knapp 900 Zuschauern in Schierling verhalten, die ersten 45 Minuten waren wenig prickelnd, ohne die großen Chancen auf beiden Seiten. In der 58. Minute dann die entscheidende Szene: Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Ettenkofener schnappte sich Oleg Kirpitschjow den Ball, setzte sich energisch durch und schoss präzise neben den linken Pfosten ins Netz – 1:0 für die SG Rottenburg-Oberhatzkofen. Ettenkofen musste nun kommen und entfachte mehr Druck. Nach einem Distanzschuss von Patrick Stockmeier konnte Keeper Vasile Giurcanu nur nach vorne prallen lassen, doch Daniel Dollmann setzte das Leder aus kurzer Distanz über den Querbalken (74.) Das war die Möglichkeit zum Ausgleich! In der Schlussphase drängte Ettenkofen auf den Ausgleich, doch die Abwehr der SG hielt stand. In der Nachspielzeit dann noch ein letzter verzweifelter Schuss des Ettenkofener Torwarts von der Mittellinie, der länger und länger wurde, aber von Keeper Giurcanu spektakulär abgewehrt wurde. Betretene Mienen im Anschluss beim SV Ettenkofen, aber auch bei der SG Rottenburg-Oberhatzkofen nur verhaltener Jubel. Denn was ist der Sieg wert? Die SG ist abhängig vom Aufstieg des FC Ergolding in die Landesliga - und in der Hinsicht sieht`s seit dem heutigen Hinspiel mau aus, denn die Ergoldinger unterlagen zuhause dem FC Moosinning mit 1:3.