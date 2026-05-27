 2026-05-15T09:36:57.455Z

Relegation

Ettenkofen steigt ab, Gangkofen hofft noch

Mittwoch - Relegation zur Kreisliga, 2. Runde: Die SG Rottenburg/Oberhatzkofen und der TSV Gangkofen setzen sich durch und hoffen nun auf Ergolding

von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Ettenkofen muss den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten.
Der SV Ettenkofen muss den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. – Foto: Lukas Ziegler

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Waren die Spiele zur Kreisliga am Mittwochabend umsonst? Es sieht danach aus, denn die Beteiligten sind vom Abschneiden des FC Ergolding abhängig. Nur wenn der FCE den Sprung in die Landesliga schafft, wonach es nach der 1:3-Hinspielniederlage am heutigen Mittwochabend gegen den FC Moosinning wahrlich nicht aussieht, dann dürfen die heutigen Sieger der Begegnungen noch einen freien Platz ausspielen. Das Spiel zwischen der SG Rottenburg/Oberhatzkofen und dem TSV Gangkofen würde dann am Sonntag in Adlkofen stattfinden.

Die Verlierer der zweiten Runde müssen hingegen in der kommenden Spielzeit in der Kreisklasse ran. Die Frage, ob der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga doch noch packt, wird erst am Samstagabend geklärt. Schafft es der FC Ergolding nicht, dann wird es auch keine dritte Runde geben. Das Spiel in Adlkofen würde demzufolge am Samstagabend noch abgesagt werden.

Heute, 18:00 Uhr
SG Rottenburg / Oberhatzko.
SG Rottenburg / Oberhatzko.SG Rottenburg
SV Ettenkofen
SV EttenkofenEttenkofen
1
0
Abpfiff
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Spielort: Schierling - Zuschauer: 897
Schluss, aus, vorbei heißt es für den SV Ettenkofen. Für die Kicker aus der "Gruam" endet damit eine völlig verkorkste Saison in der Kreisliga Donau-Laaber mit dem Abstieg. Eigentlich ist der SVE mit ganz anderen Ambitionen gestartet, doch von Anfang an war einfach der Wurm drin. Negativer Höhepunkt: Die Relegation! Ettenkofen schaffte es nicht mehr, den Schalter umzulegen, verlor in der ersten Runde nach Elfmeterschießen gegen den VfR Laberweiting und ging auch im zweiten Spiel als Verlierer vom Platz. Die Quittung heißt Kreisklasse.


Beide Teams starteten vor der beachtlichen Kulisse von knapp 900 Zuschauern in Schierling verhalten, die ersten 45 Minuten waren wenig prickelnd, ohne die großen Chancen auf beiden Seiten. In der 58. Minute dann die entscheidende Szene: Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Ettenkofener schnappte sich Oleg Kirpitschjow den Ball, setzte sich energisch durch und schoss präzise neben den linken Pfosten ins Netz – 1:0 für die SG Rottenburg-Oberhatzkofen. Ettenkofen musste nun kommen und entfachte mehr Druck. Nach einem Distanzschuss von Patrick Stockmeier konnte Keeper Vasile Giurcanu nur nach vorne prallen lassen, doch Daniel Dollmann setzte das Leder aus kurzer Distanz über den Querbalken (74.) Das war die Möglichkeit zum Ausgleich! In der Schlussphase drängte Ettenkofen auf den Ausgleich, doch die Abwehr der SG hielt stand. In der Nachspielzeit dann noch ein letzter verzweifelter Schuss des Ettenkofener Torwarts von der Mittellinie, der länger und länger wurde, aber von Keeper Giurcanu spektakulär abgewehrt wurde. Betretene Mienen im Anschluss beim SV Ettenkofen, aber auch bei der SG Rottenburg-Oberhatzkofen nur verhaltener Jubel. Denn was ist der Sieg wert? Die SG ist abhängig vom Aufstieg des FC Ergolding in die Landesliga - und in der Hinsicht sieht`s seit dem heutigen Hinspiel mau aus, denn die Ergoldinger unterlagen zuhause dem FC Moosinning mit 1:3.

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1893 Gangkofen
TSV 1893 GangkofenGangkofen
SV Eintr. Oberdietfurt
SV Eintr. OberdietfurtOberdietfurt
2
n.V.
0
Abpfiff
+Video

Spielort: Falkenberg: - Zuschauer: 993
Knapp 1.000 Zuschauer in Falkenberg, für ein Verdachtsspiel aller Ehren wert! Doch die bekamen in der regulären Spielzeit enttäuschend wenig zu sehen. Demzufolge ging`s torlos in die Verlängerung, und in der Overtime wurde es tatsächlich besser. In der 94. Minute wurden die Besucher für viel Leerlauf entschädigt. Elias Koppermüller sorgte mit einer tollen Aktion für den ein oder anderen offenen Mund auf den Rängen. Der 20-Jährige nahm sich die Kugel wunderbar mit der Brust runter, zog in den Strafraum und veredelte ins lange Eck - 1:0 (94.). Was kam nun noch von der Eintracht? Nicht mehr viel. Oberdietfurt konnte sich nicht mehr groß aufbäumen. Die Entscheidung dann in der 121. Minute, als Andreas Vilsmaier per Kopf das 2:0 erzielte. Der TSV Gankofen trifft nun in der finalen Runde drei am Sonntag in Adlkofen auf die SG Rottenburg/Oberhatzkofen - aber nur, wenn der FC Ergolding aufsteigt.