Chancenwucher wird bestraft: Abgezocktes Moosinning siegt in Ergolding Die Ball-Formation steht nach einem 3:1-Auswärtserfolg mit einem Bein in der Landesliga von Thomas Seidl · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Trotz vieler Chancen zog der FC Ergolding unglücklich mit 1:3 den Kürzeren – Foto: Ziegert

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Das wird ganz schwer für den FC Ergolding! Trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung und einer Handvoll guter bis sehr guter Chancen zog der Vizemeister der Bezirksliga West gegen den FC Moosinning mit 1:3(1:1) den Kürzeren. Die abgeklärt aufspielenden Oberbayern haben nun alle Trümpfe in der Hand und die Niederbayern brauchen eine Top-Leistung, um am Samstag (Anstoß: 18 Uhr) dem Duell noch eine Wende geben zu können.

Die Partie im Sportpark begann ohne Abtastphase und beide Teams schenkten sich vom Start weg nichts. Ergoldings Stürmer Aziz Ouro Arignan hatte die erste Top-Chance, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper Aaron Siegl, der dann jedoch in der 20. Minute machtlos war. „Zizou“ Ouro Arignan ließ einen Verteidiger per Übersteiger aussteigen und bediente mit viel Übersicht den einlaufenden Tobias Bruckmeier, der erst einen Haken schlug und das Leder anschließend überlegt aus 12 Metern zum 1:0 in die Maschen schob. Moosinning meldete sich sieben Zeigerumdrehungen später in der Partie an: Ein Freistoß von Maximilian Siebald zischte haarscharf über den Querbalken. Ein ganz krummes Ding war der 1:1-Ausgleich (35.): Eine Ecke von Tobias Killer landete vom Hinterkopf von Oliver Steil unglücklich im eigenen Kasten. Die Niederbayern zeigten sich allerdings nicht geschockt und hätten kurz vor der Pause das 2:1 machen müssen: Innenverteidiger Moritz Breuer setzte zu einem Solo an und bediente mit einem Traumpass Rocco Schmidleitner, der das Leder am herauseilenden Siegl vorbeihob, aber halt auch mega-knapp am Tor (42.).



