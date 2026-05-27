Chancenwucher wird bestraft: Abgezocktes Moosinning siegt in Ergolding

Das wird ganz schwer für den FC Ergolding! Trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung und einer Handvoll guter bis sehr guter Chancen zog der Vizemeister der Bezirksliga West gegen den FC Moosinning mit 1:3(1:1) den Kürzeren. Die abgeklärt aufspielenden Oberbayern haben nun alle Trümpfe in der Hand und die Niederbayern brauchen eine Top-Leistung, um am Samstag (Anstoß: 18 Uhr) dem Duell noch eine Wende geben zu können.
Die Partie im Sportpark begann ohne Abtastphase und beide Teams schenkten sich vom Start weg nichts. Ergoldings Stürmer Aziz Ouro Arignan hatte die erste Top-Chance, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper Aaron Siegl, der dann jedoch in der 20. Minute machtlos war. „Zizou“ Ouro Arignan ließ einen Verteidiger per Übersteiger aussteigen und bediente mit viel Übersicht den einlaufenden Tobias Bruckmeier, der erst einen Haken schlug und das Leder anschließend überlegt aus 12 Metern zum 1:0 in die Maschen schob. Moosinning meldete sich sieben Zeigerumdrehungen später in der Partie an: Ein Freistoß von Maximilian Siebald zischte haarscharf über den Querbalken. Ein ganz krummes Ding war der 1:1-Ausgleich (35.): Eine Ecke von Tobias Killer landete vom Hinterkopf von Oliver Steil unglücklich im eigenen Kasten. Die Niederbayern zeigten sich allerdings nicht geschockt und hätten kurz vor der Pause das 2:1 machen müssen: Innenverteidiger Moritz Breuer setzte zu einem Solo an und bediente mit einem Traumpass Rocco Schmidleitner, der das Leder am herauseilenden Siegl vorbeihob, aber halt auch mega-knapp am Tor (42.).
Moosinning übernahm zu Beginn des zweiten Durchgangs die Kontrolle, hatte allerdings in der 65. Minute großes Glück, denn Aziz Ouro Arignan brachte das Kunststück fertig, den Ball aus drei Metern völlig freistehend an die Lattenunterkante zu befördern. Das sollte sich rächen: Mohamed Abdane kam im Strafraum an den Ball und schob die Kugel überlegt zum Führungstreffer für die Ball-Formation in die Maschen (75.). Es sollte für die Rot-Weißen noch schlimmer kommen: Mit einer fulminanten Direktabnahme aus 25 Metern glückte dem eingewechselten Maximilian Voelke der dritte Treffer für den FCM. In der Schlussphase probierte Ergolding nochmal alles, doch weitere erstklassige Chancen von Rocco Schmidleitner und Oliver Steil fanden nicht den Weg ins Tor, so dass Bauer, Skora & Co. am Samstag mit einer schweren Hypothek in den Landkreis Erding reisen.
"Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Wir hatten heute das oft notwendige Glück auf unserer Seite, denn Ergolding hätte durchaus auch 3:1 gewinnen können. Trotzdem haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und gehen jetzt mit einer Top-Ausgangsposition ins Rückspiel", resümierte Moosinnnings Coach Christoph Ball kurz nach Spielende ein. "Wir hätten mindestens zwei, drei Tore machen müssen - haben wir aber nicht. Der Gegner macht aus vier Möglichkeiten drei Treffer. Das war der Unterschied. Am Samstag werden wir nochmal alles probieren, das kann ich versprechen", lautete das Statement von FCE-Übungsleiter Michael Heckner.