ETB SW Essen verliert Torfestival in Dortmund

Die Zuschauer sahen über 90 Minuten eine interessante Partie zweier starker Mannschaften. Für die Schwarz-Weißen geht es am Sonntag um 14 Uhr am heimischen Uhlenkrug mit einem weiteren Testspiel gegen Westfalia Rhynern weiter.



Die Schwarz-Weißen nutzten direkt ihre erste Torchance und gingen bereits in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung. Nach einem guten Zuspiel von Sanjin Vrebac hatte Umut Yildiz keine Mühe, den Ball aus fünf Metern in der linken Ecke unterzubringen. Zwölf Minuten danach konnten die Gastgeber dann bereits den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen. Nach einer Flanke von Dan Tshibaka Tshimanga ließ Maximilian Podehl ETB-Keeper Alex Golz mit einem unbedrängten Kopfball aus fünf Metern keine Chance (20.). In der 26. Minute ging der ETB erneut in Führung: Nach einem Zuspiel von Umut Yildiz schlug eine Direktabnahme von Almedin Gusic aus 15 Metern unhaltbar neben dem linken Pfosten ein. Vier Zeigerumdrehungen später war erneut Umut Yildiz erfolgreich und erhöhte auf 3:1 für die Gäste. Nach einem missglückten Zuspiel von ASC-Torhüter Joel Nickel hatte er kein Problem mit einem Flachschuss aus elf Metern seinen zweiten Treffer am heutigen Abend zu erzielen (30.).