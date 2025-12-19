Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Viel los beim ETB. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services
ETB SW Essen testet gegen Fortunas U23 und Bocholt
Das ist der Winter-Fahrplan des ETB Schwarz-Weiß Essen - es geht gegen Regionalliga-Klubs.
Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich am letzten Wochenende in die Winterpause der Oberliga Niederrhein verabschiedet. Am 1. Februar 2026 geht es für das Team vom Uhlenkrug im Meisterschaftsbetrieb weiter:
Die Mannschaft des ETB-Trainerteams Christian Dorda & Björn Matzel muss dann beim starken Aufsteiger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler antreten. Bis es soweit ist, stehen aber noch individuelle Laufeinheiten (nach Trainer-Vorgabe), viele schweißtreibende Trainingseinheiten, das Essener Hallenturnier und zwei Testspiele auf dem Programm der Schwarz-Weißen:
8.1. offen Trainingsstart am Uhlenkrug
10.1. ab 11 Uhr Essener Hallenstadtmeisterschaft (Sporthalle „Am Hallo“)