Viel los beim ETB. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

ETB SW Essen testet gegen Fortunas U23 und Bocholt

Das ist der Winter-Fahrplan des ETB Schwarz-Weiß Essen - es geht gegen Regionalliga-Klubs.

Oberliga Niederrhein
ETB SW Essen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich am letzten Wochenende in die Winterpause der Oberliga Niederrhein verabschiedet. Am 1. Februar 2026 geht es für das Team vom Uhlenkrug im Meisterschaftsbetrieb weiter:

Die Mannschaft des ETB-Trainerteams Christian Dorda & Björn Matzel muss dann beim starken Aufsteiger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler antreten. Bis es soweit ist, stehen aber noch individuelle Laufeinheiten (nach Trainer-Vorgabe), viele schweißtreibende Trainingseinheiten, das Essener Hallenturnier und zwei Testspiele auf dem Programm der Schwarz-Weißen:
  • 8.1. offen Trainingsstart am Uhlenkrug
  • 10.1. ab 11 Uhr Essener Hallenstadtmeisterschaft (Sporthalle „Am Hallo“)
  • 13.1. 18.45 Uhr Fortuna Düsseldorf U23 – ETB Schwarz-Weiß Essen (Düsseldorf)
  • 15.1. 19 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Bocholt (Uhlenkrug)
  • 1.2. 15 Uhr VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen (Jüchen)
Eventuell wird noch ein zusätzliches Testspiel für das Wochenende am 24./25. Januar abgeschlossen.

