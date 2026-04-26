ETB SW Essen schockt Hilden, SF Baumberg & Holzheim jubeln

Youssef Kamboua (r.) war ETB-Matchwinner. – Foto: IMAGO IMAGES

Spieltag 29 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 verliert klar gegen den KFC Uerdingen, bleibt aber Tabellenführer, weil der VfB 03 Hilden gegen den ETB SW Essen spät verliert. Big Points holen die Sportfreunde Baumberg, die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim. So lief der Sonntag:

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________________ Kein Sieger im Derby

Im Kellerduell und Derby fallen zwischen dem 1. FC Kleve und dem SV Sonsbeck keine Tore. Dadurch rangiert der SVS weiter knapp vor dem Tabellenkeller, während Kleve fünf Punkte auf das rettende Ufer fehlen.

________________ Hömig ist mal wieder Baumbergs Held

Der prägende Spieler der vergangenen Jahre war beim TSV Meerbusch der Erlöser der Sportfreunde Baumberg: Nach einem Fehlpass der Gastgeber war Robin Hömig zur Stelle und schoss das einzige Tor in Meerbusch - sehr zur Freude der Sportfreunde Baumberg, die mit dem knappen 1:0-Erfolg den Tabellenkeller verlassen und auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

________________ Nullnummer beim SC St. Tönis

Denkbar knapp hat der SC St. Tönis den Heimsieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler verpasst: Die Hausherren hatten Alu-Pech, Julian Andres Suaterna Florez schoss einen Elfmeter in der 87. Minute nur gegen die Latte, Jüchen eroberte ein 0:0. St. Tönis hält Rang vier, Jüchen verweilt auf der Neun. ________________ Big Points für Holzheim

Jubel bei der Holzheimer SG: Kurz vor Abpfiff avancierte Paul Wolf zum Matchwinner, denn er schoss bei der DJK Adler Union Frintrop das einzige Tor (87.). Die HSG springt durch den Erfolg auf Rang elf und hat vier Punkte Vorsprung auf den Keller, die Essener rücken dagegen an die Stelle der SF Baumberg und rangieren auf dem ersten Abstiegsplatz. ________________ Monheim dreht Heimspiel gegen den VfB Homberg

Zur Pause schien es so, als könnte der VfB Homberg seinen Erfolgslauf beim 1. FC Monheim fortsetzen. Talha Demir traf zunächst für die Hausherren (2.), doch Emir Demiri (6.) und Marcio Blank (26.) drehten die Partie zugunsten der Gäste, die sich nach der Pause aber den Ausgleich fingen: Kameron Joseph Blaise traf aus spitzem Winkel für den FCM (59.), der dank Tom Hirsch noch über den Dreier jubelte (71.). Monheim hat dank des Erfolgs fünf Punkte Vorsprung auf den Keller, bei Homberg ist es nur ein Punkt. ________________ Hilden verpasst Tabellenführung - ETB rockt

Der Spieltag hätte kaum bitterer für den VfB Hilden laufen können, denn nach der Pleite von Ratingen war für den VfB Platz eins möglich. Der ETB Schwarz-Weiß Essen führte zunächst durch Youssef Kamboua (10.), aber Etienne Feese drehte die Partie (44. & 65.). In der Live-Tabelle stand Hilden bis zur Schlussphase an der Spitze, brach dann aber ein: Erst glich Rotosson Kanu aus (85.), dann jubelte Kamboua zweimal in der Nachspielzeit und sorgte für das 4:2 des ETB. Die Essener springen auf Rang sechs, der VfB fällt auf Rang drei zurück und Ratingen bleibt Tabellenführer. ________________ KFC gewinnt Topspiel

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim

Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19

Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

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