ETB SW Essen kassiert eine Heimniederlage zum Saisonabschluss Im letzten Heimspiel der Saison musste sich der ETB Schwarz-Weiß Essen im heimischen Uhlenkrug dem TSV Meerbusch vor 150 Zuschauern geschlagen geben. von ETB / Axel Schulten · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der ETB verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Saison. – Foto: Markus Becker

Die Saison 2025/26 in der Oberliga Niederrhein ist Geschichte. Zum Abschluss musste der ETB Schwarz-Weiß Essen noch mal eine Heimniederlage hinnehmen. Gegen den TSV Meerbusch verlor die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel am heimischen Uhlenkrug mit 3:4 (0:3). Durch die Niederlage rutschten die Schwarz-Weißen noch auf den zehnten Platz in der Abschlusstabelle ab.

Die „Schwatten“ kamen gut in die Partie und hätten in Führung gehen müssen: Nach starker Vorarbeit von Denzel Oteng Adjei traf U19-Spieler David Weinbender mit einer sehenswerten Direktabnahme aus sieben Metern nur die Querlatte (7.) und zehn Minuten später scheiterte Maurice Haar – mit einem an Weinbender verschuldeten Foulelfmeter – an TSV-Keeper Kalle Grabek, der die richtige Ecke geahnt hatte (17.). In der 22. Spielminute gingen die Meerbuscher mit ihrem ersten gefährlichen Angriff direkt in Führung: Kapitän Leon Kempkens kam aus sieben Metern frei zum Schuss und traf zur 1:0-Gästeführung in die Maschen. Drei Minuten später erhöhte der TSV direkt auf 2:0, als der künftige ETB-Spieler Florian Berisha Torhüter Alex Golz mit einem Schuss aus acht Metern keine Chance ließ (25.). Sieben Zeigerumdrehungen danach fiel dann sogar das 3:0 für Meerbusch. Micah Cain hatte mit einem Flachschuss in die linke Ecke des Essener Gehäuses getroffen (32.).

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber direkt auf 1:3 verkürzen. Nach einem Eckball von Luca Pinke war Tim Kaminski aus fünf Metern mit dem Kopf zur Stelle und lenkte das runde Leder unhaltbar in die linke Ecke (50.). Die Freude der Schwarz-Weißen hielt aber nicht lange an, denn 55 Sekunden später stellten die Gäste den alten Abstand wieder her: Pablo Ramm kam aus fünf Metern freistehend zum Abschluss und traf unhaltbar in die linke Ecke zum 1:4 (51.). Der ETB ließ sich davon aber nicht entmutigen und spielte unverdrossen weiter nach vorne. In der 78. Spielminute wurden die Hausherren dafür belohnt, als der eingewechselte Samir Bouazza den Ball aus sechs Metern unter die Latte bugsierte, und auf 2:4 verkürzen konnte. Elf Minuten danach stand es dann nur noch 3:4 aus Sicht der „Schwatten“: Thorben Kern hatte mit einem satten Schuss aus 17 Metern in die linke Ecke getroffen (89.). Bis zum Abpfiff versuchten die Schwarz-Weißen noch den Ausgleich zu erzwingen, aber es sollte den Essenern nicht mehr gelingen. Das sagen die Trainer Moritz Körner (TSV Meerbusch): „Nach einer Viertelstunde können wir gut und gerne mit 0:3 hinten liegen. Danach machen wir dann glücklicherweise das 1:0. Es war für uns überraschend, dass heute jeder Schuss reinging und wir plötzlich mit 3:0 führten. Das hatten wir in dieser Saison noch nicht. Wir wollten es in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht spannend machen, aber das ist nicht so aufgegangen. Am Ende haben wir mit 4:3 gewonnen, weil wir in der ersten Halbzeit bereits die drei Tore gemacht hatten.“