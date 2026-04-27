ETB SW Essen feiert Last-Minute-Sieg in Hilden

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat ein starkes Comeback hingelegt. – Foto: Jens Terhardt

Was für eine Wahnsinnsleitung vom ETB Schwarz-Weiß Essen beim Tabellenzweiten VfB Hilden: Die „Schwatten“ lagen beim VfB mit 1:2 hinten und drehten die Partie mit einer Energieleistung noch zum 4:2-Auswärtssieg. Überragender ETB-Spieler war heute Youssef Kamboua, der drei Tore erzielen konnte. Durch diesen Erfolg machten die Schwarz-Weißen einen Platz in der Oberliga Niederrhein gut und sind nun Sechster. Rund um den Uhlenkrug freut man sich nun auf das Spiel gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19 am kommenden Freitag. Um 15 Uhr geben die Ratinger dann ihre Visitenkarte im Stadion Uhlenkrug ab.

Die Essener kamen gut ins Spiel und gingen bereits in der 10. Spielminute mit 1:0 in Führung. Nach einem guten Konter über Lukas Korytowski, der im richtigen Moment den Ball abspielte, traf Youssef Kamboua aus fünf Metern mit einem Flachschuss in die rechte Ecke. Die knappe Führung hatte bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit bestand, dann konnten die Gastgeber aber doch noch zuschlagen: Nach einem guten Zuspiel von Pascal Weber traf Etienne Feese mit einem satten Schuss aus acht Metern zum 1:1-Halbzeitstand in die Maschen. (45. +2).

Nach dem Seitenwechsel hatte Hilden zunächst mehr vom Spiel. Der ETB konnte sich bei seinem Keeper Phil Lenuweit bedanken, dass er seine Mannschaft mit zwei glänzenden Paraden im Spiel hielt (48. + 60.). In der 65. Minute war aber auch er machtlos, als Feese nach einem Konter mit einer Direktabnahme aus sechs Metern das 2:1 für die Hausherren erzielte. Wer gedacht hatte, die Schwarz-Weißen würden sich nun ihrem Schicksal gegen den Aufstiegsaspiranten ergeben, sah sich getäuscht, denn sie gaben nicht auf und konnten fünf Minuten vor dem Ende den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielen. Nach einem guten Kopfball von Kamboua senkte sich das runde Leder - als Bogenlampe - unhaltbar in den linken Winkel (85.). Die „Schwatten“ hatten nun Blut geleckt und wollten noch mehr. Tatsächlich gelang ihnen in der 90. Spielminute der vielumjubelte Treffer zum 3:2. Nach einem Konter ließ der eingewechselte Rotosson Kanu im Sechszehner seinen Gegenspieler aussteigen und traf aus spitzem Winkel in die rechte Ecke. Praktisch mit dem Schlusspfiff konnte der ETB dann sogar noch das 4:2 erzielen: Wiederum nach einem Konter machten die Gäste ihr Tor, als Kamboua im Strafraum eiskalt blieb und seinen dritten Treffer am heutigen Tag einnetzte (90. +5).

"War wirklich fantastisch"

Christian Dorda (ETB SW Essen): „Es war heute ein sehr gutes und unterhaltsames Oberligaspiel. Wir sind sehr gut in die Partie reingekommen und wollten eine deutlich bessere Leistung zeigen als letzte Woche gegen Monheim. Das haben wir heute auch geschafft. In den ersten 20-25 Minuten haben wir sehr guten Fußball gespielt. Unser Ziel war es hinter die Kette zu kommen und eine gegenläufige Bewegung zu kreieren. Das hat am Anfang gut funktioniert, aber dann kam Hilden besser ins Spiel und hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir haben dann nicht gut verteidigt und die Abstände waren zu groß. Folgerichtig haben wir dann den Ausgleich kassiert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Hilden die bessere Mannschaft und hat mehr vom Spiel gehabt. Was meine Jungs aber nach dem 1:2 abgerissen haben, war wirklich fantastisch. Sie haben eine richtig gute Moral bewiesen, dann auch das 2:2 gemacht und noch zwei Tore nachgelegt. Ob der Sieg gerecht ist, ist letztendlich egal, denn die Jungs haben sich diesen Dreier durch ihre tolle Moral verdient.“