Escobar wird Trainer in Wil

Der FC Wil 1900 freut sich, mit Oscar Escobar einen neuen Trainer für das Männerteam (ehemals U20) verpflichten zu können.
Oscar Escobar (er war zuletzt für den Interregio-Klub Dardania SG tätig) ist im Besitz der Uefa A-Lizenz und bringt einen breiten Erfahrungsschatz im Leistungsfussball mit.
Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem der Nachwuchs des FC St. Gallen, die U18 in Wil sowie Engagements auf Aktivstufe, unter anderem in der 1. Liga beim FC Gossau.
Mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler sowie seiner klaren Spielidee (jung - mutig - offensiv - konsequent) passt Oscar Escobar optimal in die sportliche Ausrichtung des FC Wil 1900.
Escobar tritt die Nachfolge von Fabinho an, der mit seinem Trainerkollegen Amir Shafi zu Dardania St. Galleen wechselt.
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