Escobar wird Trainer in Wil

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Der FC Wil 1900 freut sich, mit Oscar Escobar einen neuen Trainer für das Männerteam (ehemals U20) verpflichten zu können.

Oscar Escobar (er war zuletzt für den Interregio-Klub Dardania SG tätig) ist im Besitz der Uefa A-Lizenz und bringt einen breiten Erfahrungsschatz im Leistungsfussball mit.

Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem der Nachwuchs des FC St. Gallen, die U18 in Wil sowie Engagements auf Aktivstufe, unter anderem in der 1. Liga beim FC Gossau.