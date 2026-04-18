ESC Rellinghausen siegt in Goch - Scherpenberg in Lauerstellung

Das Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga, Gruppe 2, spitzt sich zu. Mit dem ESC Rellinghausen spielte am Freitagabend der Dritte beim widererstarkten Aufsteiger Viktoria Goch. Durch den Erfolg kletterte der ESC zumindest temporär auf den zweiten Rang. Am Samstag ist dann der SV Scherpenberg, seines Zeichen Tabellenzweiter, beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97 im Einsatz. Primus SV Budberg ist dann am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.
Der ESC Rellinghausen ist zurück auf Rang zwei - zumindest bis Samstagabend. Am Freitagabend siegte die Mannschaft knapp mit 1:0 beim starken Aufsteiger Viktoria Goch. Bünyamin Sahin erzielte in der Schlussphase der ersten Hälfte den einzigen Treffer der Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel hätte er für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Elfmeter konnte von Gochs Keeper Sven Schneider pariert werden. Da keine weiteren Treffer fielen, blieb es bis zum Schlusspfiff eine offene und spannende Begegnung.
29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray
So., 26.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.04.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Viktoria Goch
So., 26.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop
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