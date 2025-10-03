„Es wird Zeit für einen Sieg!“ – Die Tipps von Fortuna-Kapitän Antoski

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Auch unter dem Hallendach mischt Antoski mit: In der Baller League spielt er für das Team „Streets United“, das von Julian Schieber und Lukas Podolski ins Leben gerufen wurde.

Kapitän Gjorgji Antoski geht bei der U23 des SC Fortuna Köln bereits in seine vierte Saison. Der 33-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld der Südstädter. Vor seiner Zeit bei der Fortuna spielte der gebürtige Leverkusener unter anderem für den 1. FC Düren (Mittelrheinliga), den TV Herkenrath (Mittel- und Regionalliga), den Bonner SC (Regionalliga) sowie für den VfL Leverkusen (Mittel- und Landesliga).

1. FC Düren - SpVg Frechen 20 Wir haben noch nicht gegen Düren gespielt, aber ich glaube, dass sie sich immer besser einspielen. Frechen ist gut drauf. ⚽ mein Tipp: 2:2

SC Fortuna Köln II - SV Bergisch Gladbach 09

Bergisch ist eine gute Mannschaft und ist gut drauf. Für uns wird es wieder Zeit für einen Sieg, wir haben einiges gutzumachen von letzter Woche und werden uns bestens vorbereiten.

⚽ mein Tipp: 2:1

SV Eintracht Hohkeppel - FC Wegberg-Beeck

Hohkeppel tut sich aktuell noch etwas schwer. Wegberg hat einen neuen Trainer, da weiß man nie, was einen erwartet.

⚽ mein Tipp: 1:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf - SpVg Porz

Königsdorf steht für guten Fußball. Sie haben bereits gegen Wegberg gewonnen. Porz muss einiges gutzumachen von letzter Woche gegen Bornheim. Dennoch denke ich, dass sich Königsdorf durchsetzen wird.

⚽ mein Tipp: 2:1

SSV Bornheim - FC Teutonia Weiden

Bornheim hat zwar in Porz mit 0:5 gewonnen, jedoch hat Weiden nach dem 0:7 einiges aufzuarbeiten. Ich denke, Weiden wird alles geben und gewinnen.

⚽ mein Tipp: 1:3

Siegburger SV 04 - Sportfreunde Düren

Siegburg spielt guten Fußball, um oben dranzubleiben, müssen sie das Spiel gewinnen. Sportfreunde Düren ist immer für ein Tor gut, aber ich denke, Siegburg gewinnt.

⚽ mein Tipp: 3:1

VfL Vichttal - FC Hennef 05

Wir haben gegen beide schon gespielt. Beides waren schwere Spiele. Ich denke, Vichttal wird sich dennoch durchsetzen.

⚽ mein Tipp: 3:0

FC Pesch - SSV Merten

Pesch ist zuhause immer unangenehm. Sie spielen gut und kämpfen viel, vorne müssen sie sich belohnen. Merten ist eine erfahrene Mannschaft, dennoch denke ich, dass es ein Unentschieden wird.

⚽ mein Tipp: 1:1