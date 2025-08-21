Benedikt Kirsch (li.) und die Profireserve des 1. FC Nürnberg haben in der Regionalliga Bayern einen tollen Start hingelegt. – Foto: Imago Images

»Es passt grad im Moment schon sehr viel zusammen bei uns« Benedikt Kirsch vom top gestarteten 1. FC Nürnberg II steht Rede und Antwort Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Nürnberg II Benedikt Kirsch

Das kommt doch sehr überraschend: Der 1. FC Nürnberg II ist mit vier Siegen aus den ersten vier Partien optimal in die neue Saison der Regionalliga Bayern gestartet. Dieses Kunststück hat neben den "Club-Amateuren" nur die SpVgg Unterhaching geschafft. Demzufolge grüßen die Hachinger und der Nürnberger Nachwuchs gemeinsam von der Tabellenspitze. Die Erfahrungswerte zeigen: In der Regel starten die Profireserven aufgrund des alljährlichen großen Umbruchs holprig in die Saison. Warum läuft`s am Valznerweiher also schon so gut? FuPa hat sich mit Benedikt Kirsch unterhalten können. Der 29-jährige Oberpfälzer ist Taktgeber im Mittelfeld und neben Kapitän Fabian Menig einer der erfahrenen Akteure im Team von Coach Andreas Wolf, die die jungen Wilden führen sollen.

FuPa: Benedikt, anders als bei den Profis läuft`s bei der U23 des 1. FC Nürnberg richtig rund. Beste Laune daher bei der Regionalliga-Mannschaft?

Benedikt Kirsch (29): Uns als U23 tut der Saisonstart mit vier Auftaktsiegen vor allem nach der nicht ganz einfachen Saison im letzten Jahr sehr gut. Noch dazu, weil wir ja wie jedes Jahr einen großen Umbruch zu bewältigen haben. Was sind die Gründe für euren überraschend tollen Start?

Wir stehen defensiv viel stabiler als in den vergangenen Jahren. Das fiel mir schon in der Vorbereitung positiv auf. Hinten sicher zu stehen gibt dir als Team einfach eine große Sicherheit. Und nach vorne haben wir ohnehin so viel Qualität, dass wir jederzeit in der Lage sind, ein Tor zu erzielen.

In anderen Medien war die Rede davon, dass ihr dank einiger Abstellungen aus dem Profikader so einen Start hinlegen konntet. Siehst du es ähnlich?

Nun ja, es ist jetzt auch nichts Neues, dass immer wieder Spieler aus dem Profikader in der U23 Spielpraxis sammeln sollen. Das gehört zur Philosophie. Nur weil Profis runter kommen, heißt es das ja nicht automatisch, dass die Spiele dann in der Regionalliga gewonnen werden. Das hat man letzte Saison gesehen. Aber es stimmt schon: Die Jungs, die derzeit von oben runterkommen, fügen sich super ein. Es profitieren alle davon, wenn die Einstellung passt und sich alle reinhauen. Wir haben eine richtig gute Qualität in der U23 und in Kombination mit den Jungs von oben funktioniert das aktuell sehr gut. Zudem fällt mir derzeit noch ein Faktor wohlwollend auf...

Dreh- und Angelpunkt bei den "Club-Amateuren": Benedikt Kirsch (Mitte). – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr