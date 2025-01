Martin Oslislo (links im Vordergrund) hängt beim SV Pankofen eine weitere Saison dran – Foto: Harry Rindler

»Es macht Spaß«: Ex-Profi Oslislo hält Pankofen die Treue Der 46-jährige Übungsleiter und Co-Spielertrainer Kraschinski geben dem A-Klassenprimus ihr Ja-Wort für eine weitere Saison Verlinkte Inhalte AK Deggendorf Pankofen Martin Oslislo Niels Kraschinski

Die Nachricht, dass der langjährige Zweit- und Drittligaprofi Martin Oslislo den SV Pankofen als Trainer übernehmen wird, sorgte im Vorjahr für Aufsehen. Das Engagement des früheren Landesligacoach der SpVgg Osterhofen zahlt sich für den Klub aus dem Plattlinger Stadtteil bisher voll aus, denn nach sportlich mageren Jahren führen die Blau-Weißen das Ranking der A-Klasse Deggendorf an. Unabhängig vom Saisonausgang macht der 46-jährige Chefanweiser weiter und auch Co-Spielertrainer Niels Kraschinski, der in 14 Partien sagenhafte 43 Scorer-Punkte (19 Tore, 24 Vorlagen) vorweisen kann, bleibt an Bord.

"Wir waren damals, als Martin uns die Zusage gab, sehr stolz, dass sich ein Coach mit so einer Vita für uns entscheidet. Dass es im ersten Jahr gleich so gut läuft, haben wir uns in dieser Form nicht erwartet. Die Chemie der beiden Trainer untereinander sowie auch mit den Spielern, hat von Anfang an gepasst. Umso glücklicher macht es uns, dass uns beide Coaches auch in der neuen Saison erhalten bleiben. Nach kurzen Gesprächen haben uns Martin und Niels ligaunabhängig ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben. Natürlich erhoffen wir uns nun alle, dass der erfolgreiche Weg am Saisonende mit dem Aufstieg in die Kreisklasse gekrönt wird", berichtet Pankofens Sportlicher Leiter Max Lang.







Auch Co-Spielertrainer Niels Kraschinski bleibt dem SVP erhalten – Foto: Andreas Roith











Für Martin Oslislo war die Fortsetzung seiner Arbeit reine Formsache: "Es macht Spaß. Die Mannschaft hat viel Potenzial, aber auch neben dem Platz stimmt es einfach. Alle packen mit an, der Verein ist sehr gut aufgestellt. Wir wollen weiter sportliche Erfolge feiern und für mich war die Verlängerung eine leichte Entscheidung." Auch in Sachen Personal setzt der SVP auf Kontinuität. "Die Gespräche mit den Spielern wurden bereits größtenteils geführt und alle wollen auch im nächsten Jahr für unseren Verein auflaufen. Ein paar wenige Gespräche stehen noch aus, aber auch bei diesen sind wir guter Dinge, dass wir positive Signale erhalten werden", informiert Lang, der ein klares Bekenntnis zum eigenen Nachwuchs macht: "Mit unseren nachrückenden Jugendspielern können wir unseren Kader qualitativ noch etwas aufpolieren und sind gut gerüstet, um wieder zwei spielstarke Teams ins Rennen zu schicken. Um Neuzugänge werden wir uns nicht aggressiv bemühen, aber natürlich haben wir immer eine offene Tür, wenn sich Spieler uns anschließen wollen. Wir sind alles in allem guter Dinge und blicken freudig in die Zukunft."