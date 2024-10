„Es ist grotesk“: Münchener Verein steht nach 100-jährigem Jubiläum vor der Auflösung

In den 50er und 60er Jahren spielte der FC Viktoria in der Amateurliga, dem Vorläufer der heutigen Bayernliga, duellierte sich mit 1860 München um die Stadtmeisterschaft und empfing den FC Bayern . Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Sendlinger sind nicht mehr auf der Landkarte der oberbayerischen Amateurligen vertreten.

Das in die Jahre gekommene Vereinsgelände an der Wackersberger Straße 49 soll für die stattliche Summe von 14 Millionen Euro grundlegend erneuert werden. Ein neuer Vorzeigeplatz soll in Sendling entstehen. Die Stadt München finanziert einen neuen Kunstrasen, eine neue Wirtschaft und moderne Kabinen. Was zunächst wie der Aufbruch in ein erfolgreiches Kapitel klingt, endete für den FC Viktoria mit der Heimatlosigkeit. Denn: Während der Bauphase ist die Anlage gesperrt.

Dem unfreiwilligen Aderlass in der Vereinsspitze fiel schlussendlich auch die erste Herrenmannschaft zum Opfer. Das bisher letzte Spiel datiert auf den 26. Mai 2024. Dabei verlief die vorerst letzte Saison in der A-Klasse vielversprechend. Im Winter heuerte der Ex-Bayernliga-Torschützenkönig Sebastiano Nappo in Sendling an und scheiterte mit Viktoria nur knapp am Aufstieg in die Kreisklasse.

„Ohne den Aufwand des Ehrenamtes, kann sich heute kein Verein mehr tragen.“

Janko Wendler, Vorstand des FC Viktoria München.

Einen Makel gab es allerdings: Aus privaten Gründen stand der zukünftige Abschied des Trainers Giuseppe Nappo bereits früh in der Saison fest. Mit ihm ging sein Bruder Sebastiano. Weitere Spieler verließen den Verein wegen der fehlenden Perspektive.