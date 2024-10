"Es gibt tausend Gründe gewinnen zu müssen"

Nach vier teilweise herben Klatschen im September, hat die SG Horrenberg zuletzt wenigstens die Ergebnisse angenehmer gestalten können. "Es muss jetzt aufwärts gehen", sagt Michael Keitel, der nicht nur ordentliche Auftritte, sondern in erster Linie Punkte feiern will.

Zuversicht gibt dem Horrenberger Trainer die vergangene 2:3-Niederlage in Eppelheim, bei der seine Elf hauchdünn an einem Punktgewinn vorbeigeschrammt ist. "Zwei der Gegentore sind leider sehr unglücklich zu Stande gekommen und nach dem 2:3 hatten wir noch zwei gute Möglichkeiten", blickt der Coach ein letztes Mal zurück, ehe die anstehende Aufgabe in den Fokus rückt. Am Sonntag um 14.30 Uhr gastierte die SpVgg 06 Ketsch in Horrenberg.

"Wir müssen etwas holen", sagt Keitel, der hinterherschiebt, "dafür gibt es 1 000 Gründe in unserer derzeitigen Situation." Einfach wird das jedoch nicht, dessen ist er sich bewusst, "der Topfavorit sind wir nicht gerade." Ketsch schlägt sich bislang sehr ordentlich und hat es sich früh in der Saison weit weg von den Abstiegsplätzen gemütlich gemacht. Das war in den vergangenen Jahren fast nie der Fall, die SpVgg ist sonst traditionell einer der Klubs, der lange um den Klassenerhalt zittern muss.